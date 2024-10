Volley maschile, nel weekend scatta la Serie A2 Credem Banca: la formula del campionato e della Coppa Italia

Dopo il grande esordio dello scorso weekend per la SuperLega Credem Banca, il primo campionato di Serie A Credem Banca a dare il via alla propria Regular Season, si avvicina l’inizio del campionato di Serie A2: Campi Reali Cantù e Delta Group Porto Viro, domenica 6 ottobre alle 17.00 daranno ufficialmente il via alla stagione.

La formula della stagione 2024/25 sarà piuttosto simile a quella precedente: i Play Off, che incoroneranno la squadra promossa in SuperLega, si concluderanno ad aprile, mentre tra aprile e maggio si disputeranno Del Monte® Coppa Italia e Del Monte® Supercoppa.

Le prime sette classificate al termine della Regular Season partecipano ai Play Off, con la prima classificata che accede direttamente alle Semifinali, mentre le altre sei formazioni disputano i Quarti di Finale. Tutte le serie dei Play Off validi per la promozione sono al meglio delle tre sfide. Retrocedono le ultime due formazioni classificate, ovvero la tredicesima e la quattordicesima, al termine della Regular Season. Non si disputeranno Play Out.

Proprio come nella scorsa stagione, la serie dei Quarti di Finale Play Off avrà inoltre una doppia valenza: le formazioni vincenti, oltre ad accedere le Semifinali Play Off, si qualificheranno anche ai Quarti di Finale di Del Monte® Coppa Italia A2. Le formazioni sconfitte nei Quarti, invece, partiranno in Coppa Italia dagli Ottavi di Finale, assieme alle formazioni dall’8° al 12° posto.

Gli Ottavi di Del Monte® Coppa Italia A2 si giocheranno su tre sfide (Gara 1 e 3 in casa della meglio classificata), mentre Quarti, Semifinali e Finali, si giocheranno in gara “secca” in casa della meglio classificata.

Dove vedere in streaming la Serie A2 Credem Banca

Sarà ancora VBTV (Volleyball TV) a trasmettere tutte le gare di campionato e gli eventi di Serie A2: come nella scorsa stagione resterà sempre necessario registrarsi a VBTV, ma non sarà richiesto nessun abbonamento a pagamento per vedere tali gare, che saranno di fatto gratuite. Dopo un primo anno nella stagione 2021/22 dove tutti i match sono stati trasmessi sul canale YouTube di Volleyball World, si tratta della terza stagione consecutiva su VBTV per la Serie A2, che potrà dunque continuare a godere della piattaforma OTT interamente dedicata al volley e alla sua vetrina offerta, al fianco della SuperLega e di tante altre competizioni di alto livello.