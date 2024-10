Confartigianato porta a Cuneo la “Scuola per Genitori”

Sempre più le famiglie avvertono un grande bisogno di assistenza, consulenza e confronto su tematiche socio-psicologiche relative al rapporto genitori-figli.

Il tema della transizione dall’infanzia all’età adulta è infatti oggi particolarmente rilevante, non solo per il naturale percorso di crescita dei figli, ma anche per i numerosi cambiamenti che si sono susseguiti rapidamente negli ultimi anni. Dallo sviluppo tecnologico, alla necessità di individuare la propria strada e valorizzare i propri talenti per rispondere alle richieste del mercato del lavoro, fino alla difficoltà (anche economica) di immaginare una vita adulta autonoma e indipendente. Inoltre, i giovani sono oggi sottoposti a molte pressioni, sia dalla famiglia che dall’influenza dei social media.

Partendo da questo contesto, Confartigianato Imprese Cuneo, con il sostegno di Fondazione CRC nell’ambito del progetto Wellgranda, organizza la prima edizione della “Scuola per Genitori”, un format di tre appuntamenti con specialisti nella materia, per riflettere e confrontarsi sui nuovi trend che stanno impattando la società moderna e sulle sfide emergenti che le famiglie si trovano ad affrontare.

L’iniziativa è realizzata con il Patrocinio del Comune di Cuneo e il sostegno di Intesa Sanpaolo.

Tutti gli incontri si svolgeranno presso il “Cinema Monviso” (Via XX Settembre, 14 – Cuneo) – con orario 20.30 – 22.00.

Si inizierà mercoledì 23 ottobre 2024 con Lucio Zanca (Manager, consulente e autore specializzato in team working multigenerazionale, orientamento, career mentoring) con “Welcome to the jungle. I nostri figli cercano orizzonti e segnali di speranza”. Cosa vogliono davvero i nostri figli? Come affronteranno le sfide del mondo del lavoro? Che futuro li attende? Sono domande che ogni genitore si pone. In questo incontro esploreremo insieme come accompagnare i nostri figli nelle loro scelte, come essere di sostegno nei momenti di difficoltà e come aiutarli a progettare la propria strada. Forniremo strumenti utili per instaurare un dialogo costruttivo con i nostri ragazzi e informazioni chiave sul mondo del lavoro contemporaneo, con l’obiettivo di renderli responsabili e sicuri delle loro scelte.

Poi mercoledì 4 dicembre 2024 Osvaldo Poli (Psicologo e psicoterapeuta) con “Per essere buoni genitori. Gli errori educativi, il carattere dei figli, i sensi di colpa”. Gli errori educativi non sono mai intenzionali, ma è opportuno conoscere gli aspetti del proprio carattere che li inducono. Il virus che più spesso tarocca il software genitoriale è il senso di colpa: il bene educativo dei figli richiede di non lasciarsi guidare da esso.

Infine, venerdì 17 gennaio 2025 Stefania Andreoli (Psicologa e psicoterapeuta) con “Perfetti o felici. diventare adulti in un’epoca di smarrimento”. Che cosa significa essere adulti oggi? E come diventarlo? Se negli ultimi decenni l’identità adulta è stata principalmente fondata sul lavoro e sulla possibilità di costruire un proprio ruolo sociale e professionale, oggi quel modello appare in crisi e non più in grado di offrire le certezze fornite finora. Anche per questo, nella “stanza delle parole” dove la psicoterapeuta Stefania Andreoli riceve i suoi pazienti, negli ultimi anni ha cominciato a emergere una istanza generazionale comune: quella dei venti-trentenni e dei trenta-quarantenni, in cerca di aiuto per capire come trovare il proprio posto in un mondo sempre più schiacciato sul presente e che sembra aver perso ogni slancio verso il futuro. In un momento in cui le accuse reciproche prevalgono sul dialogo e la richiesta di omologarsi a un irraggiungibile ideale di perfezione vince sul guardarsi davvero, potrebbero essere proprio i giovani adulti, e i nuovi modelli di cui sono portatori in quanto figli del loro tempo, a indicare la soluzione rivoluzionaria capace di aiutare tutti a essere più in ascolto di se stessi e degli altri e, finalmente, anche più felici.

Costo iscrizione a partecipante: 10 € a serata singola / 25 € pacchetto 3 serate.

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Maggiori informazioni e iscrizioni su: cuneo.confartigianato.it/scuola-per-genitori-2024