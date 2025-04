Hoval Viskan: la nuova generazione di scambiatori di calore rotativi

Nel panorama sempre più esigente della ventilazione e del recupero energetico, Hoval innova ancora con il lancio di Viskan, una nuova generazione di scambiatori di calore rotativi progettati per offrire massima efficienza energetica e minima perdita di pressione. Disponibile in un'ampia gamma di diametri (da 500 a 2600 mm), Viskan è il frutto dell’evoluzione del collaudato rotore ST1, ora migliorato con una massa d’accumulo in alluminio ottimizzato.

Il cuore tecnologico di Viskan è la nuova massa d’accumulo in alluminio grezzo, che migliora significativamente il rendimento energetico. Questa struttura, combinata con un’onda Premium più efficiente rispetto alla precedente altezza d’onda X, permette di ottenere prestazioni superiori, soprattutto nelle applicazioni di climatizzazione centralizzata e in ambienti a basse temperature, dove l'umidità viene trasferita dall'aria estratta a quella in ingresso.

Viskan è pensato per adattarsi a tutti i sistemi di ventilazione e climatizzazione privi di umidificazione o raffreddamento meccanico. Si distingue per la sua versatilità: è ideale sia per applicazioni standard che per impianti HVAC ad alte prestazioni. A differenza degli altri scambiatori Hoval (come Muonio ed Emån), Viskan trasferisce l'umidità solo in inverno, rendendolo particolarmente efficiente per ambienti con grandi escursioni termiche stagionali.

QUBO Clima, partner ufficiale Hoval per la provincia di Cuneo, è il punto di riferimento per l’implementazione di sistemi come Viskan in ambito industriale, logistico e commerciale. Grazie alla profonda conoscenza del territorio e alle competenze tecniche, QUBO Clima garantisce una progettazione su misura e un’assistenza completa in ogni fase.

Il telaio in lamiera di nuova concezione è stato progettato per garantire una maggiore efficienza termica, sicurezza operativa e facilità di installazione. Inoltre, il motore passo-passo trifase ad alta efficienza, abilitato per Modbus, consente un controllo intelligente e consumi energetici ridotti.

Come ogni soluzione Hoval, anche Viskan è certificato da istituti indipendenti, offrendo la massima sicurezza in termini di igiene, tenuta e dati tecnici. È una soluzione pronta all’uso, fornita completa e integrabile facilmente nei sistemi esistenti.

Per chi desidera integrare soluzioni di recupero energetico di nuova generazione nella propria azienda o struttura in provincia di Cuneo, affidarsi a QUBO Clima significa fare una scelta orientata a efficienza, sostenibilità e innovazione concreta.

Con Viskan, Hoval ridefinisce gli standard degli scambiatori di calore rotativi, offrendo un prodotto efficiente, robusto e flessibile. Affidarsi a QUBO Clima, esperti locali nella climatizzazione e nell’efficienza energetica, garantisce una realizzazione su misura, con tutta la qualità e il know-how del mondo Hoval. Una scelta strategica per chi vuole guardare al futuro con responsabilità e visione.