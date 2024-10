Domani a Chiusa di Pesio si presentano gli atti del convegno per gli 850 anni di fondazione della Certosa

"La Certosa di Pesio: 850 anni di storia e spiritualità nelle Alpi Liguri".

Saranno presentati domani, sabato 5 ottobre, gli atti del convegno, organizzato lo scorso anno, in occasione degli 850 anni dalla fondazione della Certosa, complesso monumentale in alta valle Pesio, che rappresenta un “unicum” per la provincia di Cuneo sia perché monumento storico nazionale con una grande valenza architettonica e artistica, sia per il significato culturale e spirituale che lo stesso rappresenta per tutta la comunità provinciale.

Alle 16 il dottor Guido Gentile presenterà il bollettino n.170 di studi storici, curato da Andrea Bertolino, Sebastiano Carrara e Pierangelo Gentile.

Il volume è stato stampato grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.

Gli atti riprendono gli interventi del 7 ottobre 2023, in occasione degli 850 anni della Certosa.