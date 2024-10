Inseguimento tra Venasca e Brossasco: incidente di una vettura in fuga dai carabinieri

Frammentarie le informazioni relative ad un fatto di cronaca avvenuto nel Saluzzese, tra Venasca e Brossasco, dove, verso le 13 di oggi 4 ottobre, si è verificato un incidente stradale durante l'inseguimento di una vettura da parte di una pattuglia dei carabinieri.

Non è chiaro il motivo dell'inseguimento, conseguenza forse di un furto o legato ad una vicenda di droga. L'unica cosa certa è che, durante la fuga, la vettura inseguita è rimasta coinvolta in un incidente frontale con un altro mezzo. Le persone a bordo, pare tre, non hanno riportato conseguenze particolarmente gravi.

Due sono stati portati con l'elicottero a Cuneo in codice giallo e uno in codice verde in ospedale a Savigliano.

***

Notizia in aggiornamento