Lutto a Racconigi per la scomparsa di Emanuele Brugiafreddo. Aveva 55 anni

Lutto a Racconigi per la scomparsa, all’età di soli 55 anni, di Emanuele Brugiafreddo.

L’uomo è mancato ieri, lunedì 23 giugno, all’ospedale “Santissima Annunziata di Savigliano”, dove era ricoverato per un male incurabile.

Era agricoltore e gestiva con il fratello Alberto l'azienda agricola in via Murello.

A Racconigi viene ricordato per il suo sorriso e per la loquacità, oltre che per la passione per il suo lavoro.

Lascia la moglie Stefania con i figli Roberta, Alessandra e Andrea; i genitori Giuliana e Piero; il fratello Alberto con Raffaella ed i figli Elena e Paolo; la sorella Cristina con la figlia Vittoria e Piero; i suoceri Marilena e Giovanni; il cognato Ezio, gli zii, le zie, i cugini ed i tutti i parenti.

I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 25 giugno alle 15, nella chiesa di San Giovanni Battista a Racconigi partendo alle 14,30 dall'ospedale di Savigliano.

Il rosario verrà recitato stasera, martedì 24 giugno alle 20,30, nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Racconigi.

Dopo le esequie la salma sarà tumulata nel cimitero di Racconigi.

Le offerte raccolte in sua memoria saranno devolute all’Istituto oncologico IRCC di Candiolo.