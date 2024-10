Persona investita sui binari del treno: circolazione interrotta tra Cuneo e Fossano

Circolazione interrotta sulla linea ferroviaria Cuneo-Fossano per un incidente verificatosi nel tardo pomeriggio che avrebbe coinvolto una persona, investita sui binari, da quanto si apprende, nei pressi di San Benigno di Cuneo.

Ancora in corso le operazioni per i rilievi e l'accertamento della dinamica,. L'allarme è scattato verso le 18 di oggi, venerdì 4 ottobre. La circolazione è stata sospesa e non è ancora stata riattivata. Sul posto i Vigili del Fuoco con la prima partenza di Cuneo e l'autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.

I treni Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni, intanto Trenitalia ha attivato con bus.