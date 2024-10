Mentre le meme coin crollano, Pepe Unchained raggiunge 17 milioni di dollari in prevendita

Il market cap delle meme coin cresce negli ultimi giorni superando 53 miliardi di dollari, ma le perdite oggi sono considerevoli: per esempio, Pepe e Brett -3%, Bonk -7%. Al contrario, la prevendita di Pepe Unchained vola e supera 17 milioni di dollari, sottolineata da un importante acquisto da parte di una “balena”, che ha contribuito a raggiungere il nuovo traguardo. Venerdì scorso, una balena ha acquistato un totale di 5,2 milioni di $PEPU per 19,69 ETH, pari a circa 51.000 dollari.

Si tratta della seconda più grande acquisizione nella prevendita di Pepe Unchained nel mese di settembre, dopo l’ultima avvenuta il 9 settembre, con un acquisto pari a 56.000 dollari. Questo tipo di attività rialzista, che parte da Bitcoin fino a token emergenti come Pepe Unchained, prepara il terreno per quelli che potrebbero essere i mesi migliori per guadagni nel settore crypto, ossia ottobre e novembre. Pepe Unchained ha inoltre dato un’anteprima del suo Layer 2. In questo momento, le attività di raccolta fondi per Pepe Unchained sono in piena accelerazione. Con il superamento della soglia dei 17 milioni di dollari, i fondi raccolti in una sola settimana hanno superato i 2 milioni di dollari, con la possibilità di crescere ulteriormente man mano che lo sviluppo procede. L’entusiasmo è palpabile, con gli investitori che attendono con impazienza il lancio della Layer 2 di Pepe Unchained. Sui social media sono già apparse alcune anticipazioni, alimentando ulteriormente l’eccitazione.

In un recente post su X, Pepe Unchained ha svelato il suo testnet, il bridge, la sua exchange decentralizzata (DEX) e le capacità analitiche all’avanguardia, offrendo un assaggio delle potenzialità future del progetto. La Layer 2 basata su Ethereum, inoltre, promette di essere 100 volte più veloce e decisamente più economica.

Il team di sviluppatori è ora impegnato nei preparativi per il lancio del token PEPU, annunciando anche trattative con i principali exchange e il lancio simultaneo di ‘Pepe Chain’.

La Pepe Chain darà la possibilità di mettere in staking i propri token, sarà dotata di un block explorer e di un meccanismo di bridging con Ethereum, di strumenti di analisi avanzata, offrendo tutto ciò che ci si aspetta da una blockchain di primo piano.

Anche molti analisti di spicco stanno monitorando attentamente il progetto. Alcuni di loro hanno recentemente dichiarato che potrebbe avere un potenziale di crescita 100 volte superiore e che c’è grande entusiasmo, perché Pepe Unchained rappresenta una layer 2 dedicato ai meme coin, che combina il fascino virale di Pepe con l’utilità concreta di una blockchain layer 2 basata su Ethereum.

Pepe Frens With Benefits Collective

L’entusiasmo attorno alla prevendita di $PEPU negli ultimi giorni è stato alimentato da una serie di fattori. La condivisione sui social di un’anteprima del suo prossimo Layer 2 la scorsa settimana ha suscitato grande interesse, mentre l’irresistibile FOMO (Fear of Missing Out) generata dai grandi investitori di venerdì ha spinto la domanda per $PEPU a livelli ancora più alti. La FOMO è stata anche alimentata dal all’annuncio del 19 settembre che riguardava una ghiotta opportunità offerta dagli sviluppatori, che invita i programmatori a esplorare la blockchain in stile Pepe e a competere per delle ricompense offerte dal Consiglio di Pepe. Questi sviluppi rafforzano l’idea che $PEPU sia in rapido avvicinamento alla vetta del panorama delle meme coin legate a Pepe. Una volta lanciato, i problemi legati al possesso di Pepe – come le elevate commissioni di gas e la lentezza delle transazioni nell’ambiente Ethereum – diventeranno solo un ricordo.

Una quotazione su una grande piattaforma di scambio potrebbe farne schizzare il valore, con rendimenti fino a 200 volte.

Si vocifera che grandi exchange di livello 1 abbiano già puntato gli occhi sul team di Pepe Unchained per una possibile quotazione.

Tuttavia, per il momento il team preferisce concentrarsi sulla raccolta fondi, con l’obiettivo di offrire a ogni investitore la possibilità di entrare nel progetto fin dalle prime fasi, prima che il prezzo decolli con la quotazione.

Come acquistare

Per acquistare token $PEPU e non perdere l’occasione di partecipare all’investimento basta visitare il sito ufficiale del progetto, collegare il proprio wallet e acquistare $PEPU utilizzando ETH, USDT o BNB. Sono accettati anche pagamenti con carta di credito. Il contratto smart di Pepe Unchained è stato accuratamente verificato da Coinsult e SolidProof, senza rilevare problemi critici. Per restare aggiornati sul progetto è possibile visitare i canali X e Telegram.