Cuneo, online i biglietti per lo spettacolo "Olimpicamente"

Nell’ambito del Festival dei Luoghi Comuni, che si terrà da giovedì 10 a domenica 13 ottobre a Cuneo, sabato 12 ottobre, al Teatro Toselli di Cuneo, il regista Sergio Ferrentino porta in scena “Olimpicamente. Pensieri, parole, opere e campioni”, esibizione teatrale che racconta i pensieri degli eroi sportivi durante i loro gesti atletici, allestendo uno studio radiofonico sul palco e offrendo al pubblico uno spettacolo inedito in radio cuffie.



I biglietti sono già disponibili sul sito del festival www.festivaldeiluoghicomuni.it o su Eventbrite, al costo di 7 euro, posto unico.



Che cosa pensa un atleta mentre compie un’azione sportiva? Quali sono le parole che passano nella testa di chi sta correndo una maratona, di chi sta lanciando un peso, di chi sta lottando in vasca per vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi? Ecco da cosa parte “Olimpicamente. Pensieri, parole, opere e campioni”, perché tutti i racconti, anche quelli di sport, nascono con la voglia di rispondere ad alcune domande. Gli eventi sportivi sono stati raccontati in molti modi: trasmissioni televisive, approfondimenti giornalistici, biografie romanzate, retrospettive cinematografiche.



Durante lo spettacolo, attraverso le voci e i corpi di quattro attori, si potranno restituire anche sul palco e in cuffia le suggestioni del racconto sportivo narrato in soggettiva. “Olimpicamente” vuole dare una prospettiva inedita, una visuale nascosta, ma allo stesso tempo privilegiata: raccontare l’ultimo centimetro dal traguardo, lo sforzo estremo per la medaglia d’oro, l’apoteosi della vittoria, ma anche l’attimo dell’addio, il record perduto, il sorpasso dell’avversario, l’istante della sconfitta.



Con la regia dell’autore, conduttore e regista radiofonico Sergio Ferrentino, lo spettacolo andrà in scena sabato 12 ottobre al Teatro Toselli di Cuneo alle ore 21.