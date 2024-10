Alba Cheer, tornano i Titans 4Ever

Titans 4Ever. A dirlo così sembra uno slogan, invece è il nome di un team ... e che team!

Il programma di cheerleading per gli over 30 è ormai una certezza alla Palestra Titans: iniziato per caso nel lontano 2019, dopo il difficile momento legato alla pandemia è tornato in vigore ormai da due stagioni.

Il team master è già stato protagonista di applaudite esibizioni sul territorio, oltre ad aver partecipato a due competizioni, una internazionale a Düsseldorf nel 2023 e la scorsa primavera il vittorioso campionato nazionale a Lazise sul Garda.

Farne parte è semplice: basta essere nati entro il 1995, avere voglia di mettersi in gioco con qualche acrobazia e un grande desiderio di divertirsi, condividendo piacevoli momenti di gruppo. Il primo allenamento è in programma per domani, sabato 5 ottobre, alle ore 13:30.

Il calendario prevede un appuntamento in media ogni dieci giorni, con l'obiettivo fissato sul Christmas showcase ... e poi chissà, magari in primavera una nuova competizione in cui potersi confrontare con altri gruppi. ... e per chi volesse fare di più alla Palestra Titans è anche attivo un corso di acrobatica adulti, ogni Mercoledì sera alle 20:00!