Violento scontro tra due auto poco prima delle ore 21 di questa sera, giovedì 25 luglio, in frazione Maddalene di Fossano, all’incrocio tra via Centallo e via Rubattera.

Immediata la richiesta dei soccorsi, intervenuti coi sanitari del Servizio di Emergenza 118, i Vigili del Fuoco del Distaccamento Volontari fossanese e i Carabinieri della locale Compagnia.

Due i feriti. Non sono note al momento le loro condizioni.