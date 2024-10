Giornate FAI, Cordier (Groupama): "Collaborazione all’insegna della sostenibilità e del bene comune"

(Adnkronos) - “Da tanti anni siamo Golden Donor del FAI. Questa rinnovata collaborazione, che si è arricchita negli ultimi due anni tramite il nostro contributo da sponsor, per noi di Groupama esprime innanzitutto il nostro rapporto con il territorio. La vicinanza al territorio del nostro gruppo assicuratore francese, operante in Italia da più di un secolo, si manifesta tramite la nostra presenza, con agenzie e sedi diverse, nonché attraverso l'importanza che diamo, in quanto società con origini mutualistiche, al bene comune e alla responsabilità che abbiamo nei confronti delle generazioni successive”. Lo ha dichiarato, Pierre Cordier, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Groupama Assicurazioni, a margine della presentazione alla stampa delle Giornate del FAI d’autunno che si svolgeranno il 12 e 13 ottobre in tutta Italia.

“Questa attenzione alla sostenibilità e allo sviluppo del territorio, che è nativo per Groupama - ha sottolineato Cordier - si manifesta innanzitutto tramite il sostegno ad un'attività sostenibile a livello locale ma anche tramite delle operazioni nazionali di più ampio respiro. Innanzitutto il programma del FAI, che ha per noi una rilevanza particolare. Ricordo inoltre il lavoro che svolgiamo insieme alla Fondazione Feltrinelli che si concretizzerà nel mese di ottobre durante i Transition Days, ai quali parteciperemo in quanto partner. Un altro esempio sono gli interventi destinati ad un pubblico più ampio, non solo ai nostri dipendenti, per la formazione ai gesti di primo soccorso tramite il Life Savers Program, che è stato avviato in diverse città sul territorio ed è appoggiato anche dai nostri dipendenti e agenti”.

Nell’ambito dei programmi per la sostenibilità ai quali Groupama partecipa, Cordier ha evidenziato: “Le operazioni di formazione nelle scuole per i più piccoli, sull'educazione e la cultura del rischio. Si tratta di un programma sperimentale e che chiamiamo ‘Giochiamo d’anticipo’ ed è stato un vero successo. In conclusione la nostra attenzione alla sostenibilità si manifesta anche attraverso un sostegno meramente ecologico, tramite il programma di piantumazione di alberi che portiamo avanti insieme a Treedom. Più in generale, il nostro è un impegno molto variegato, in tutte le dimensioni dell'ambiente noi ci siamo”.