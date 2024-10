Volley A2M. Questa Cuneo è già bella: la Ma Acqua S.Bernardo vince e convince a Brescia

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo esulta per la prima vittoria in campionato (Foto: Margerita Leone)

Esordio con vittoria in trasferta per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo nel campionato di A2 2024/2025. Non si poteva chiedere di meglio.

Nella partita tra due squadre ancora alla ricerca della forma migliore e con tanti acciacchi fisici al loro interno, la spuntano i piemontesi. Al tie break. Il risultato finale dice 2-3 (12-22/25-23/23-25/28-26/8-15), ma con un pizzico di concentrazione in più dei biancoblu nel quarto set e, soprattutto, con qualche svarione in meno della coppia arbitrale, i ragazzi di Matteo Battocchio avrebbero potuto tornare dalla terra lombarda con bottino pieno. Al momento, va bene così.

Senza l'opposto titolare Giulio Pinali, in pieno ma lento recupero fisico, nulla da eccepire sulla prestazione del giovane Davide Brignach: nonostante la sua percentuale in attacco non sia andata oltre il 38%, ha saputo mettere a terra palle importanti, (bene al servizio), in momenti importanti.

Ma la vera magia per Cuneo è arrivata dalla prova dei due centrali: sorretto da una ricezione decisamente solida, capitan Sottile non ha esitato a servirli a piene mani ed entrambi hanno risposto in modo positivo. Se Codarin ha centrato un 11 su 14 portando a casa il 79% in attacco, ancor meglio ha fatto Marco Volpato che si è messo in saccoccia ben 17 punti su 24 attacchi passati per le sue mani (71%): un'enormità per un centrale. Marchio sul match impresso anche dall'estone Karli Allik, che nel primo set ha fatto fuoco e fiamme per chiudere la gara con un più che buono 47% totale.

Sul fronte squadra, nulla di nuovo nello scoprire che il servizio è l'arma in più della Cuneo di quest'anno (8-2 il confronto), ma anche a muro la truppa piemontese è apparsa già tutto sommato abbastanza solida (10)

Dall'altra parte della rete, Brescia ha pagato certamente l'utilizzo parziale del regista Tiberti, che sta patendo i postumi di problemi alla schiena: con lui in campo la squadra ha cambiato passo nel secondo e, parzialmente, anche nel terzo set, ma alla fine ha dovuto lasciare il campo. Così come è stato importante per gli uomini di Zambonardi l'apporto di Cominetti, partito dalla panchina e rivelatosi come sempre una delle armi in più dei tucani.

LA PARTITA IN PILLOLE

Primo set totalmente e a senso unico per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, che trova il primo strappo sul 3-5 e poi incrementa man mano il vantaggio doppiando più volte i bresciani: sul 4-8, ancora 5-10, 8-16, 9-18 ed infine allungando fino al set ball che arriva su un severo 11-24. Cambio palla dei padroni di casa, poi chiude Sottile di seconda intenzione. Grandissima percentuale in attacco per l'estone Allik, che chiude con 7 punti su 9 attacchi (78%), ma è dal servizio che i piemontesi raccolgono di più: 5 aces per i biancoblu contro la casella vuota dei lombardi.

Di tutt'altro tenore il secondo, dove finalmente si assiste a partita vera. Subito equilibrato, il parziale non vede nessuna delle due squadra trovare uno spunto interessante: sempre a stretto contatto di gomito, con un break di vantaggio per parte. L'unico tentativo di allungo arriva da Cuneo, che si porta sul 9-12 con un ace di Codarin, vantaggio però prontamente assorbito da un attacco di Bisset ed un muro dei lombardi per il nuovo 12-12. Lo sprint finale lo trova la Consoli Sferc, che chiude ed impatta con un muro di Erati e l'attacco di Cavuto per il 23-25. Da sottolineare che coach Zambonardi getta nella mischia lo schiacciatore Cominetti sul 13-13 ed anche Tiberti per un Bonomi in evidente difficoltà sul 15-17 avversario. Sul fronte Cuneo, resta alta la percentuale in attacco della squadra (62%), con Allik un po' meno incisivo (40%).

Non è da meno il terzo: ancora estremo equilibrio dall'inizio alla fine, con due fiammate per parte. La prima l'accende Cuneo, che piazzando un parziale di 6-1 ribalta lo svantaggio di tre punti sul 10-7 dei Tucani fino a portarsi avanti 11-13 con i due punti messi a terra da Brignach e Sette. Il tutto su un ottimo turno al servizio di Allik. Ancora un break piemontese sull'errore di Cavuto (15-18), poi è Brescia a rispondere: parziale di 3-0 dei lombardi e situazione ancora in parità. Lo spunto vincente stavolta è di Cuneo ed arriva per mano di Brignach che trova l'ace del +2 sul 21-23. Chiude un attacco di potenza di Allik e la MA Acqua S.Bernardo è avanti 1-2. Sull'equilibrio che regna sovrano la dicono lunga i numeri: al 43% dei piemontesi risponde il 42% dei padroni di casa, che piazzano due muri contro i 3 degli avversari. Altri due aces dei biancoblu piemontesi.

Succede veramente di tutto nel quarto, decisamente il meno bello sia dal punto di vista tecnico, ma anche da quello di conduzione arbitrale. Brescia riparte con Bonomi in regia, Tiberti proprio non ce la fa e così Cuneo sembra in deciso controllo del set. Va avanti 5-10 e poi 7-12, ma sbaglia troppo e i lombardi ne approfittano pareggiando i conti a quota 21. Nonostante, più volte, con i suoi attacchi dal centro Marco Volpato provi a rilanciare i suoi. Sul 23-23 l'arbitro non vede un palese fallo dei lombardi, il video check non chiarisce la situazione e Sottile protesta in modo veemente. Troppo secondo il primo fischietto, che decide i rifilare un cartellino rosso al palleggiatore piemontese: punto ai lombardi e situazione capovolta Il resto lo fa Erati, che nel finale mura Allick e porta il match al tie break. Rotondo 100% in attacco per Volpato, che chiude con 9 punti su 9 attacchi.

Nel tie break non c'è storia: Cuneo si riprende ciò che gli hanno tolto e fa un sol boccone di Brescia. Subito avanti 3-7 con un poderoso muro di Sottile, che poi sfoga con un urlo la sua rabbia, i piemontesi allungano punto su punto fino ad arrivare al match ball forti di 7 lunghezze (7-14). chiudono al secondo tentativo.

Con due punti in classifica la MA Acqua S.Bernardo Cuneo è pronta per l'esordio di fronte al pubblico amico che la vedrà protagonista sabato sera 12 ottobre alle ore 19 al palasport di San Cocco Castagnaretta contro al Campi Reali Cantù. Un match da non perdere.