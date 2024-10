Bra, il gruppo comunale della Fidas è in festa per i suoi 52 anni

In occasione di questo anniversario, sono in programma diverse iniziative, volte a ringraziare chi, nel corso di oltre mezzo secolo di vita, ha dato il suo contributo alla crescita dell’Associazione e alla sua presenza sul territorio.

Così si rivolge alle donatrici e ai donatori Tommaso Allocco, il presidente del Gruppo comunale della Fidas di Bra (sede in via Palma di Cesnola, 3): «Siamo orgogliosi di festeggiare un anniversario così importante per tutta la comunità. 52 anni di Fidas sono un segno di presenza tangibile e spiegano la grande sensibilità che hanno i braidesi e di come gli stessi hanno a cuore il bene comune e il senso del vivere il sociale. A loro va il grazie più grande».