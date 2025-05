Castelletto Stura: grande successo per il 3° Trail del Saraceno con 400 partecipanti

Si è svolto domenica 25 maggio 2025, nella suggestiva cornice del Parco Fluviale Gesso e Stura, il 3° Trail del Saraceno, evento sportivo organizzato dall’ASD Castellettese ‘14 che ha registrato un’eccezionale partecipazione con circa 400 iscritti.

Due i percorsi proposti:

• un trail non competitivo di 12 km, che ha visto al via 230 partecipanti,

• e una camminata di 7 km, dedicata al fitwalking, nordic walking, con 170 partecipanti.

La partenza è avvenuta da Piazza Nuova a Castelletto Stura, dove sin dal mattino si è respirata un’atmosfera di festa e condivisione. I partecipanti hanno potuto godere di un itinerario immerso nella natura, tra strade sterrate, sentieri e paesaggi fluviali mozzafiato, resi ancora più suggestivi dalla luce primaverile e dalla perfetta organizzazione logistica.

Il pacco gara ha incluso una maglietta tecnica firmata Karhu (fino ad esaurimento scorte) e un buono per il pasta party finale, che ha rappresentato un momento conviviale molto apprezzato da tutti, ma il Trail del Saraceno non è stato solo sport: come recita il motto dell’evento, “Il Trail che fa bene!”, parte del ricavato sarà devoluto all’associazione “Un click per un sorriso”, attiva dal 2005 a Capo Verde per garantire istruzione ai bambini dei villaggi più poveri dell’isola di Boa Vista. Un progetto solidale che unisce sport, territorio e attenzione al sociale.

Grande la soddisfazione da parte degli organizzatori, dei volontari e degli enti coinvolti. Un sentito ringraziamento va a tutti gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa con generosità, all’amministrazione comunale, e al direttivo e al gestore del Circolo ACLI di Castelletto Stura, per la disponibilità, il supporto e l’accoglienza messi a disposizione dell’organizzazione e dei partecipanti.

Un appuntamento che, ancora una volta, ha dimostrato come lo sport possa diventare occasione di promozione del territorio, benessere e solidarietà.

Per ulteriori informazioni o per rivedere le immagini dell’evento, è possibile seguire la pagina social @traildelSaraceno o visitare il sito www.asdcastellettese.it.