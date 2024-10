Open day di Mantrailing: il nuovo evento del centro cinofilo “Porta della Langa” di Carrù

Il Mantrailing, ovvero seguire il percorso di una persona, è una disciplina cinotecnica che permette di individuare e ricostruire il percorso effettuato da un individuo. Il cane da mantrailing è formato per seguire la traccia d’odore di un individuo, diversificandola da altre presenti nell’ambiente.

Questo perché non si basa sulle tracce lasciate nel terreno, bensì sulle molecole disperse nell’ambiente. La capacità di ricerca è in grado di essere efficace anche all’interno di aree particolarmente affollate come aeroporti, centri commerciali, stazioni ferroviarie, zone mercatali e similari. Questa attività, a oggi, è stata riconosciuta e strutturata anche come disciplina ludico-sportiva e, per tale ragione, vengono svolte gare e manifestazioni col solo fine di fornire le giuste competenze ai cani e ai conduttori, abilità necessarie, anche, per poter rendere la loro vita insieme più consolidata e appagante. I cani da Mantrailing vengono preparati in maniera tale che siano in grado di riconoscere e seguire una traccia olfattiva appartenente a una specifica persona, per cui non cercheranno indistintamente gli esseri umani.

Grazie a Patrizia Grella (educatore cinofilo e istruttore di Mantrailing) e Piero Piras (educatore cinofilo, istruttore e giudice di Mantrailing), il centro cinofilo etologico “Porta della Langa” ASD di Carrù organizza – nella giornata di domenica 13 ottobre – un open day di Mantrailing. L’evento sarà completamente gratuito e aperto a tutti, ma la prenotazione è obbligatoria al fine di permettere un corretto svolgimento delle attività.

Per richiedere informazioni ed iscriversi contattare Nicole al 3355699052, oppure scrivere a portadellalanga@gmail.com