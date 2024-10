Prevenzione del glaucoma e della vista: il Lions Scarnafigi e Piana del Varaita in prima linea

Inizia oggi la “settimana della prevenzione del glaucoma e della vista”.

Il Lions club Scarnafigi e Piana del Varaita, dal 7 al 10 ottobre, organizza una serie di momenti nei quali verrà misurata ai cittadini la pressione oculare.

Gli appuntamanti sono nelle mattinate di oggi lunedì 7 ottobre a Moretta, martedì 8 ottobre a Verzuolo, mercoledì 9 ottobre a Scarnafigi e il 10 ottobre nella mattinata a Manta e nel pomeriggio, in collaborazione con Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e Abacus a Garessio.

“Il glaucoma, chiamato anche il ladro della vista, è una malattia molto subdola, spesso non esprime sintomi e quando viene diagnosticato può essere tardi, uno degli indicatori della possibile presenza del glaucoma è proprio la pressione intraoculare alta, è importante a qualunque età una verifica della stessa per intercettare eventuali problematiche - dichiara il presidente del sodalizio Piero Rabbia- Come Lions siamo impegnati da sempre nei percorsi di prevenzione delle malattie della vista e pertanto siamo orgogliosi di poter offrire a parecchi cittadini del territorio su cui insiste il nostro Club questo servizio".

Verrà misurata pertanto la pressione intraoculare attraverso l’utilizzo di un fonometro a soffio, verrà resa nota ai singoli la pressione e ove vi sia un valore elevato verrà consigliata una visita approfondita da un oculista.

La vista, il diabete, il cancro pediatrico sono alcune delle più importanti tematiche sulle quali il movimento Lionistico si impegna, sia a livello internazionale sia a livello territoriale, è fondamentale comprendere che la prevenzione è, in buona parte delle malattie della vista, un importante elemento attraverso il quale intercettare ed intervenire il più rapidamente possibile su patologie che in molti casi possono essere curate e o comunque rallentate nel loro decorso.