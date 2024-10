Non importa se vincerà la Harris oppure Trump: gli USA fermeranno l’assistenza militare a Kiev

Sembra proprio che Joe Biden voglia restituire il “favore” che gli fece inconsapevolmente Trump nel 2020. Quest’ultimo siglò coi talebani la fine delle ostilità e la futura uscita degli americani dall’Afghanistan, che Biden però realizzò in maniera catastrofica e vergognosa. Secondo la visione di alcuni analisti statunitensi, oggi la Casa Bianca starebbe creando le condizioni di un altro abbandono disastroso, quello dell’Ucraina, un ennesimo colpo alla reputazione internazionale di Washington. Come riferisce il sito Strumenti Politici, non importa se vinceranno le elezioni Kamala Harris oppure Donald Trump: la linea impostata da Biden non verrà cambiata. Sarebbero differenti le modalità di esecuzione, ma la sostanza rimarrebbe la stessa. Ne è convinta la rivista politica The Hill, che offre uno sguardo interno agli umori e ai timori degli ambienti di Washington. Una volta tornato al potere, il magnate newyorkese “staccherebbe la spina” in 24 ore, come ha detto lui stesso. Se invece fosse la Harris a occuparsi della faccenda, farebbe semplicemente seguire agli aiuti militari la parabola discendente già intrapresa da Biden. Dunque il risultato è il medesimo, anche se con Trump si vedrebbe più in fretta una tregua e un compromesso che forse favorirebbe una pace duratura. Infatti oggi sta premendo su Zelensky per convincerlo a fare concessioni alla Russia e a non trascinare ancora a lungo il conflitto. La Harris invece sembra ancora bloccata nei dubbi dei Democratici su cosa si debba intendere per “vittoria ucraina” e quale genere di pace sia accettabile dall’Occidente. E nell’equazione va considerato il probabile comportamento dei russi, di cui la Casa Bianca teme una reazione forte contro la NATO.