Rally: podio di classe per Patetta e Alocco

Un altro podio di classe per l’equipaggio formato da Sergio Patetta e Alessandro Alocco al 6°Rally di Santo Stefano Belbo, disputatosi nell’omonimo paese delle Langhe nel weekend appena concluso.

Il duo della scuderia La Superba – Sportforever ha condotto una gara di testa per tutta la giornata, caratterizzata da condizioni climatiche molto variabili, e il secondo gradino del podio è stato il coronamento di una gara molto incisiva.

“La nostra Peugeot 208 della Lanterna Rally è stata perfetta per tutto il giorno, e ci siamo riusciti a districare bene nelle difficili situazioni in cui versavano le prove speciali – conferma il pilota di Neive - Adesso affronteremo il Rally di Sanremo, una gara molto impegnativa, essendo valida per il campionato italiano rally, ma cercheremo di continuare a dare il massimo per qualificarci per la finale nazionale, in cui saranno presenti i migliori rallysti della stagione."