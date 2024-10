Boves, visite guidate al santuario di Mellana

Il Santuario di Mellana di Boves dedicato a Maria Immacolata della Medaglia Miracolosa dal 2018 fa parte del progetto “Itinerari del Sacro” delle cinque Diocesi della provincia di Cuneo, avente lo scopo di promuovere il territorio attraverso itinerari tematici e aperture di siti di pertinenza diocesana.

In occasione del mese dedicato Santo Rosario sono state organizzate delle visite guidate che si effettueranno, solo su prenotazione al n. 331 3996437 (Laura), entro il venerdì , tutte le domeniche di ottobre dalle ore 15 alle ore 17, per un gruppo minimo di 5 persone.

Dice don Beppe Laugero parroco di Mellana dal 1990: “Sono in costante aumento i pellegrini che giungono, anche dai posti più lontani, a riscoprire la devozione a Maria Immacolata della Medaglia Miracolosa, e per conoscere il Percorso della Luce che non è tanto un percorso artistico, quanto spirituale che accompagna il visitatore fin dal primo arrivo sul sagrato”. Quest’anno poi ci sarà la novità di poter apprendere, sempre all’interno del santuario, il percorso del “Cammino della riconciliazione” ovvero la descrizione e la storia dei piloni eretti per devozione mariana e votiva nelle vicinanze del santuario.

E’ pure con gran soddisfazione che i volontari attraverso parole, gesti e sguardi si impegnano a descrivere il patrimonio artistico e spirituale custodito nel santuario, quasi come un mandato della Madonna per il tramite del suo fondatore don Giuseppe Garavagno.