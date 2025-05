Esce il primo libro del verzuolese Aldo Ceccarelli: un ponte tra generazioni al Salone del Libro di Torino

“Sai che ti dico? - Un viaggio tra generazioni e parole eterne: 100 ‘dialettere’ alla Gen Z da 100 Giganti del Pensiero” è il titolo del primo libro di Aldo Ceccarelli, scrittore esordiente di Verzuolo, in uscita in questi giorni sia in formato cartaceo che in eBook. L’opera ha già attirato l’attenzione della critica, conquistandosi un posto tra le 60 migliori novità in self-publishing selezionate per l’edizione 2025 del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Nato da una riflessione familiare, il progetto ha preso forma in modo spontaneo e appassionato: “L’idea è nata in famiglia, mentre cercavo un modo per incuriosire i nostri ragazzi alla lettura – racconta Ceccarelli –. Ma poi mi sono fatto letteralmente prendere la mano e ho scritto 100 ‘dialettere’: una specie di dialogo immaginario tra i giovani di oggi e i grandi autori di tutti i tempi”.

L’autore conia il termine “dialettere” per indicare brevi testi, a metà tra il dialogo e l’aforisma, in cui la saggezza dei grandi pensatori del passato – da Socrate a Pasolini, da Simone Weil a Primo Levi – viene reinterpretata in chiave moderna e proposta come stimolo per la cosiddetta Generazione Z. Il risultato è un'opera originale e viva, capace di parlare a lettori di tutte le età.

Il volume sarà presentato ufficialmente a Torino, ma è già disponibile online sulle principali piattaforme editoriali. Un debutto promettente per Ceccarelli, che sceglie la via dell’auto-pubblicazione per dar voce a un’idea nata con semplicità, ma cresciuta con passione e visione.