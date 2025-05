Negozi sfitti, vetrine sulle eccellenze del territorio: botta e risposta tra Pellegrino e Calderoni

Le vetrine vuote dei negozi sfitti nei centri storici di Cuneo e Saluzzo per promuovere il territorio e le sue eccellenze: ha fatto discutere la proposta avanzata dal consigliere comunale (Centro per Cuneo) e provinciale (Patto Civico) Vincenzo Pellegrino, lanciata nei giorni scorsi a mezzo stampa con l’obiettivo di affrontare le emergenze dei negozi chiusi e dello spopolamento delle montagne insieme.

Calderoni: “Proposta fatta senza il contro con enti e comunità locali”

Un’ipotesi che non ha convinto del tutto il consigliere regionale Mauro Calderoni (PD), ex sindaco della stessa Saluzzo: “La proposta di Pellegrino sembra ignorare il lavoro già avviato, ad esempio, nel Saluzzese attraverso progetti come il Piter Terres Monviso e oggi il Piter+, nonché i programmi dei Distretti del Commercio attivi sul territorio, come il Distretto diffuso del Commercio “Terre del Monviso” o la Green Community o il Polo Legno. Queste iniziative, frutto di anni di collaborazione tra enti locali, associazioni e aziende, mirano a promuovere lo sviluppo sostenibile delle valli attraverso strategie condivise e finanziamenti strutturati”.

“La proposta di Pellegrino è stata avanzata a mezzo stampa e senza un adeguato confronto con gli enti e le comunità locali già impegnati nella promozione del territorio. Non risultano né convocazioni di riunioni istituzionali né consultazioni con i soggetti coinvolti nei progetti esistenti. Un approccio inclusivo e partecipativo è invece fondamentale per garantire la coerenza e l’efficacia delle iniziative territoriali. Pur riconoscendo la validità dell’idea, è essenziale che tale proposta si integri con le strategie già in atto, evitando sovrapposizioni e dispersioni di risorse”.

"Un’occasione per discutere e coordinare tali iniziative potrebbe essere rappresentata dal Festival della Montagna di Cuneo, dove l’assessora Sara Tomatis presenterà uno studio del Politecnico di Torino sulla cosiddetta 'Mezzaluna alpina', proponendo la sottoscrizione di un patto di cooperazione tra valli e città di fondovalle (Cuneo, Saluzzo e Mondovì). Potrebbe farsene carico il vicesindaco di Cuneo, Luca Serale, che da 13 anni è assessore al commercio: se farà sua l’idea del collega di lista Pellegrino, darà una forte spinta al coinvolgimento, oltre che di Cuneo, di Saluzzo, Mondovì e di tutte le unioni montane”.

Pellegrino: “Giusto affiancare progetti già in corso con idee nuove”

Di oggi (venerdì 9 maggio) la contro risposta di Pellegrino: “Ho letto con interesse le parole del consigliere regionale Mauro Calderoni, che definisce ‘positiva ma estemporanea’ la mia proposta. Lo ringrazio per la considerazione, ma tengo a dire che questa proposta non è improvvisata: è frutto dell’ascolto, dell’osservazione e della voglia di agire in modo concreto”.

“Non voglio sostituire o sminuire nessuno dei progetti già in corso (Piter+, Distretti del Commercio, Green Community ecc.), ma penso che sia giusto affiancarli con idee nuove, leggere nei costi e capaci di dare visibilità immediata alle nostre attività locali nonché nostre eccellenze. Io non vivo di politica: gestisco un’attività e proprio per questo so cosa significa vedere il centro svuotarsi. Per motivi lavorativi non potrò partecipare al tavolo del Festival della Montagna, ma sono disponibile a parlarne in ogni altro momento, senza logiche di partito o bandierine. Son sempre disponibile a lavorare per il bene del nostro territorio”.