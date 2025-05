Politiche per le aree interne, cuore pulsante del Piemonte: Calderoni ed il PD di Borgo promuovono un incontro il 27 maggio

Rappresentano la maggior parte dell’estensione della regione. L’argomento è al centro dell’incontro, promosso dal consigliere regionale Mauro Calderoni in collaborazione col circolo Pd di Borgo San Dalmazzo e valli coordinato da Matteo Giordano, “Aree interne, cuore pulsante del Piemonte — Proposte per un nuovo sviluppo sostenibile”, in programma martedì 27 maggio alle 18.30, nella Sala consiliare del Comune di Borgo San Dalmazzo (piazza Liberazione 6).

Un’occasione di confronto dedicata alle prospettive di rilancio delle zone piemontesi fuori dalle grandi e medie città, come vallate alpine e colline, con un’attenzione particolare sulle politiche territoriali integrate. Il confronto viene introdotto, dopo il saluto della sindaca Roberta Robbione, “padrona di casa”, da Loris Emanuel, sindaco di Moiola, presidente dell’Unione montana Valle Stura e consigliere provinciale. Partecipano esperti e rappresentanti delle istituzioni e interverranno Loris Servillo, professore ordinario del Dipartimento interateneo di “Scienze, Progetto e Politiche del territorio” del Politecnico di Torino, Paolo Corvo, professore associato di Sociologia generale all’Università di Scienze gastronomiche, Sara Tomatis, assessora della Città di Cuneo con delega alla Metromontagna, e Chiara Gribaudo, deputata, presidente della Commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia e vice presidente del Partito Democratico. Le conclusioni del dibattito sono a cura di Mauro Calderoni, Consigliere regionale.

«Invitiamo caldamente a questo momento di confronto e dialogo – dicono dal Pd cuneese – i tanti amministratori locali della Granda e la cittadinanza. Riflettere su temi come il futuro delle aree interne e la sostenibilità dello sviluppo territoriale è fondamentale per costruire comunità più forti, inclusive e resilienti che producano un rilancio sostenibile di quella grande parte di Piemonte che sta fuori dall’area metropolitana torinese o, nel caso della nostra provincia, che non è nei dintorni delle Sette sorelle».