Dalla Regione 1,9 milioni a fondo perduto per migliorare le aree di sosta

Contributi da 30 mila euro per l’ammodernamento delle aree sosta esistenti e fino a 60 mila per la realizzazione di nuove. Da oggi, 8 ottobre, fino all'8 novembre, sindaci, Province e presidenti di Unioni di Comuni potranno fare domanda per accedere ai fondi previsti da un bando regionale, con una dotazione di 1,9 milioni di euro destinati a migliorare l’accoglienza del turismo outdoor.



Negli ultimi due anni, questo segmento ha registrato un significativo aumento della domanda, con percentuali di utilizzo elevate monitorate dall'Osservatorio sul Turismo di VisitPiemonte. «La scelta di investire in questo settore – spiega l’assessore regionale al Turismo, Marina Chiarelli – è legata alla crescente richiesta di viaggiare all'aria aperta, lontano dai circuiti tradizionali, e al desiderio di stare a contatto con la natura, sia da parte dei turisti italiani che stranieri. È fondamentale mantenere alto lo standard qualitativo delle strutture, che in questi anni hanno offerto un servizio eccellente. L’obiettivo è proseguire con ulteriori sostegni».



Il bando prevede contributi a fondo perduto fino all'80% per la realizzazione di impianti, opere edili e allacciamenti alle reti idriche, elettriche e fognarie. Non sono inclusi nel finanziamento l’acquisto delle aree né la manutenzione ordinaria.



Le domande devono essere presentate unicamente tramite piattaforma informatica compilando la domanda attraverso questo link.