L'ombra del Mondolé sulle nuvole, nello scatto immortalato da Neil Conte

Il nostro lettore Neil Conte, di Centallo, ha condiviso con noi uno scatto straordinario del Mondolé, monte simbolo del gruppo Mongioie-Mondolé nelle Alpi Liguri.

Dopo aver visto pubblicata su Targatocn l'articolo con la fotografia realizzata dal gestore del Rifugio Quintino Sella, lo scorso 2 ottobre, che mostrava l’ombra del Monviso proiettata su un mare di nuvole (leggi qui), Neil ha deciso di inviarci un’immagine altrettanto suggestiva, catturata alla fine di gennaio del 2023 quando, all'alba di una giornata invernale, subito dopo una copiosa nevicata, ha immortalato l'ombra del Mondolé proiettata su un 'coltre' di nuvole bianche che ricoprivano la pianura.

Sullo sfondo è inoltre ben visibile il Monviso innevato che si staglia in lontananza sovrastando la catena delle Alpi Cozie.

"Mi piace fare foto in modo del tutto amatoriale - racconta Neil - soprattutto quando mi trovo in montagna. A volte riescono bene, come in questo caso, altre meno. Amo la montagna in ogni stagione e lo scialpinismo è una delle mie più grandi passioni".

Lo scatto è stato realizzato dopo una nevicata, mentre Neil si preparava a scendere dal Mondolé con gli sci: "Ero lì, intento ad allacciarmi gli scarponi, quando quell’ombra netta proiettata sulle nuvole ha catturato la mia attenzione. Non capita spesso di godere di una tale prospettiva delle montagne, quindi non potevo non immortalarla", conclude il fotografo amatoriale.

Un’immagine che racconta la magia della montagna e l’emozione di viverla da vicino, in un istante perfetto in cui natura e passione si fondono per qualche attimo.