ZYCLE presenta le sue ultime innovazioni tecnologiche nell'allenamento per ciclisti, Smart ZBike FREE e ZDrive MAX

L'azienda europea specializzata in attrezzature sportive per il ciclismo indoor ha appena annunciato le due ultime aggiunte al suo catalogo prodotti. Si tratta della rivoluzionaria e realistica bicicletta da interni ZBike FREE, che si presenta in edizione limitata con una ruota libera completamente silenziosa, e la versione rinnovata del suo trainer a trasmissione diretta con design ottimizzato e prestazioni migliorate, il trainer ZDrive MAX.

Parlare di ZYCLE significa parlare di un'azienda a cui piacciono le sfide, ma soprattutto di un'azienda che si impegna ogni giorno per dimostrare la propria capacità di migliorare privilegiando l'eccellenza in ciascuno dei suoi prodotti. E in questa occasione lo ha fatto lanciando un nuovo modello della rivoluzionaria ZBike e ottimizzando il suo popolare trainer ZDrive.

Nel caso specifico della bicicletta intelligente da interni, il marchio europeo con sede in Spagna ha progettato una nuova smartbike che presenta l'esclusivo sistema FreeWheel, favorendo una sensazione più realistica ad ogni pedalata. Il sistema di ruota libera consente al ciclista di smettere di pedalare senza che il volano rallenti o si blocchi, ottenendo un'esperienza di ciclismo indoor davvero autentica. Ciò è possibile grazie alla ruota libera completamente silenziosa. Dall'altro c'è il trainer ottimizzato ZDrive MAX, ora più leggero e facile da trasportare, ma non solo. È stata inoltre migliorata la stima della potenza sviluppata, della capacità massima in pendenza e della capacità di frenata.

Il lancio dei nuovi prodotti ZYCLE dimostra l'avanzato sistema produttivo dell'azienda e la sua rapida risposta commerciale in un mercato sempre più competitivo. Oltre a rafforzare i valori del marchio mantenendo l'emozione e la passione che li definisce, essendo sempre in continua evoluzione e all'avanguardia.

Cosa c'è di nuovo nell'edizione limitata della Smart ZBike FREE?

La novità principale della Smart ZBike FREE diventa evidente con l'incorporazione dell'avanzato e realistico sistema FreeWheel, progettato affinché il ciclista possa vivere un'esperienza praticamente identica a quella di utilizzo di una bicicletta da esterno, poiché è possibile pedalare mentre si tiene il volante continua a girare. Inoltre il sistema di ruota libera è completamente silenzioso. Come spiega ZYCLE, è l'opzione perfetta per chi ha una vera passione per il ciclismo. Ora, non è l'unica cosa. La Smart ZBike offre un'eccellente vestibilità biomeccanica che si adatta a ogni persona e indipendentemente dal sesso, e questo è qualcosa che si ottiene grazie al design del telaio a V e alla configurazione micrometrica del manubrio e dell'altezza della sella; ma anche alle sue nuove pedivelle multiposizione che offrono opzioni da 165 mm a 175 mm (attraverso 167,5 mm, 170 mm e 172,5 mm). Come spiega ZYCLE, l'utente potrà personalizzare la propria esperienza di pedalata per massimizzare le prestazioni e il comfort in ogni allenamento.

Questo nuovo modello in edizione limitata si distingue anche per la silenziosità del sistema di trasmissione, praticamente nulla, grazie alla cinghia Poly-V (meccanismo che inoltre non richiede manutenzione). D'altra parte, come il modello ZBike 2.0, incorpora una resistenza automatica che simula qualsiasi percorso con i principali simulatori ciclistici e senza che l'utente debba compiere alcuna azione, imita anche la sensazione di pedalare su una ruota allentata. Qualcosa che è completato dal suo nuovo motore magnetico in grado di fornire una risposta immediata a qualsiasi cambiamento di pendenza o terreno simulato (inclusa la simulazione di pendenza fino al 20%). Un'altra novità riguarda il sistema frenante, in particolare l'innovativo freno elettromagnetico che offre un controllo preciso e fluido ad ogni pedalata. Questo sistema dispone anche di un pulsante di emergenza elettronico per garantire la sicurezza in ogni momento.

Tra le caratteristiche più notevoli della nuova bicicletta spiccano il cambio marcia con pulsanti retroilluminati, la porta USB per caricare i dispositivi mobili, il firmware esclusivo del marchio e la sua comunicazione wireless stabile e all'avanguardia. Anche la stima della potenza sviluppata con un margine di errore solo del 2%.

Una rivisitazione del rinnovato modello da trainer, lo ZDrive MAX

ZYCLE continua a far avanzare la sua linea dando priorità ai più alti standard di qualità, alla tecnologia di produzione e all'avanguardia in ciascuno dei suoi prodotti, motivo per cui ha aggiornato il suo modello di rullo Wheel Off o rullo a trasmissione diretta con ZDrive MAX. Il nuovo rullo ha un design ottimizzato con materiali di altissima qualità e un peso più leggero di soli 16 kg per poter essere trasportato comodamente da un luogo all'altro, e senza compromettere la stabilità del dispositivo. A ciò si aggiunge parallelamente il miglioramento della capacità di frenata, che si distingue anche per essere un'altra delle grandi novità. Come spiegato da ZYCLE, questa versione migliora la capacità di frenata, soprattutto a bassa cadenza, che si traduce in una simulazione più precisa delle salite per fornire un'autentica sensazione di essere in piena salita con sviluppi più brevi. Sottolineano che questa prestazione ottimale consente di vivere un'esperienza più vicina alla strada reale e alla montagna, e tutto questo senza calibrazione da parte dell'utente, poiché viene effettuata in fabbrica garantendo i dati più accurati per un allenamento più efficace .

Tra le caratteristiche di spicco della nuova versione del rullo a trasmissione diretta ZYCLE, la grande compatibilità che offre con tutti i tipi di biciclette, sia da strada, MTB che gravel con ruote da 26' a 29'. ZDrive MAX è compatibile con cassette Shimano/SRAM da 8, 9, 10, 11 e 12 V per nuclei HG (Hyper Glide), possibilità di acquistare un nucleo XDR per cassette SRAM XDR da 11 e 12 V e con assi da 9 mm, 12 mm e Boost. È dotato di connettività wireless avanzata per collegarsi ai principali simulatori ciclistici in modo sicuro e stabile, nonché di connessione tramite cavo USB per PC o tablet. Non bisogna dimenticare, invece, che offre misurazioni di velocità, cadenza e frenata, e che la precisione nella stima della potenza sviluppata ha solo un margine di errore del 2%. Inoltre, il nuovo modello è in grado di simulare una pendenza maggiore rispetto alla versione precedente, quest'ultima raggiungendo una pendenza del 22% per esperienze ciclistiche più realistiche.

Infine, si distingue per la regolazione automatica della resistenza a seconda della sessione da effettuare con il simulatore, proprio come la ZBike FREE. Inoltre, come il suo predecessore, incorpora un sistema di trasmissione super silenzioso per poter pedalare a casa in qualsiasi momento e ottenere il massimo da ogni sessione.