Al Quartiere di Saluzzo si apre la rassegna 2024 di "Montagne di sera"

“Punti di vista” è la serata che apre il ciclo autunnale di “Montagne di sera 2024”, serie di incontri oramai consolidata del Cai Monviso Saluzzo. Come sempre, gli incontri si svolgono grazie alla collaborazione tra diversi Enti del territorio: il Comune di Saluzzo, il Parco del Monviso, il FAI Castello della Manta, il Comune di Manta. Durante l’incontro del 12 ottobre sarà presentato il calendario autunnale degli incontri.



Sabato 12 ottobre, sarà ospite Simone Salvagnin e la serata sarà condotta da Alessandro Palma, climber e giornalista.



Simone Salvagnin nasce nell’84 e si innamora subito del mondo outdoor. Con l’avvento dell’adolescenza, l’ombra di una malattia degenerativa lo priva di uno degli alleati più importanti per la vita all’aria aperta: la vista. Da quel momento, Simone si addentra sempre di più alla ricerca di sé stesso, di cosa è cambiato e di come può rendere questo cambiamento un alleato. Impara a sentire le vibrazioni, gli odori, il vento. La percezione del mondo si trasforma e Simone inizia una nuova esistenza, che lo porta ad essere parte integrante di ciò che lo circonda. Le passioni tornano ad incendiare il suo animo e lo mettono di fronte ad una scelta: lasciar perdere o spingere sull’acceleratore. Sceglie la seconda. Le gare di arrampicata, i viaggi in bici, le esplorazioni, l’alpinismo. Il titolo di campione italiano nel paraclimb, la possibilità di rappresentare l’Italia nel massimo circuito mondiale. Le medaglie in coppa del mondo, il diventare un punto di riferimento per tutti i paraclimber del globo, tanto da essere coinvolto nella federazione nazionale ed in quella internazionale per far crescere al meglio il movimento. La roccia, la neve, il ghiaccio. La traversata dell’Islanda a piedi in autosufficienza. La voglia di condividere tutto questo. Dalle sue esperienze nasce Emozionabile, un’associazione no profit che si occupa di dare la possibilità a chi, come lui, vuole spingere sull’acceleratore, nonostante tutto.



Simone racconterà il suo mondo, i cambiamenti che lo hanno colpito, la sua chiave di lettura, la voglia di trasmettere ciò che ha vissuto. Dalla montagna ai viaggi, dalle gare di arrampicata alle esplorazioni, in un mondo fatto di ombre.

Come sempre, l’ingresso sarà libero e vi aspettiamo!



Nella giornata di domenica si terrà la seconda edizione del “Climbing Day” dedicato a persone ipo e non vedenti. Simone Salvagnin, insieme al suo staff, sarà a disposizione delle persone che vorranno venire a contato con l'arrampicata.



Per informazioni ed iscrizione: palmaalessandro94@gmail.com