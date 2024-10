Fabio Pozzato della Black Racing si aggiudica la Pirelli Cup Riders

Misano Adriatico (RN), 3-6 ottobre. Nel weekend appena trascorso, sul Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, vi è stato il capitolo conclusivo della stagione 2024 della Coppa Italia di Velocità.

La squadra cuneese portacolori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, con i piloti Fabio Pozzato #23 ed Alessandro Spaggiari #53 impegnati nella Pirelli Cup, Elia Mengoni #12 nella Dunlop Cup 600 e Thomas Mattioli #3 nella RR Cup, hanno dato vita ad un fine settimana storico.

“Finalmente ce l'abbiamo fatta!!! - Ha esclamato esultante il team manager Simone Barale -, dopo una stagione combattuta con avversari di tutto rispetto, il nostro Pozzato ci ha regalato la prima storica pole position e la vittoria di campionato nella Pirelli Cup Riders, mentre Mengoni ha centrato la prima vittoria nella Dunlop Cup. Spaggiari è cresciuto nel corso della stagione, mentre Mattioli ha dimostrato, in una griglia velocissima come quella della RR Cup, di poter combattere con i primi. Grazie veramente di cuore a tutti perché ha vinto la squadra”.

Nelle prove del venerdì l'incertezza del meteo ha messo a dura prova lo staff tecnico, professionale nel permettere ai piloti di trovare gli assetti giusti per le qualifiche, che hanno visto, nelle rispettive categorie, Pozzato aggiudicarsi la pole position, con Spaggiari in quinta piazza, Mengoni bravissimo ad ottiene la quarta posizione e Mattioli centrare la top 10 partendo dall’ottava casella.

Presenti ai box gli sponsor Top Serramenti, P.D. Impresa Edile, Dott. Andrea Mascarello, Proforma Consulting e Gastaldi Officine Meccaniche, mentre il meteo ha regalato una domenica fredda, ma con cielo sereno.

Nella gara mattutina della Dunlop Cup Mengoni parte bene, riuscendo a rimanere con il gruppo di testa e, con una gara magistrale, riesce a portare a casa la prima vittoria stagionale in Superport. Subito dopo la pausa, a scendere in pista è la RR Cup dove Mattioli, partito anche lui bene, rimane nel gruppo dei migliori e, con due sorpassi da maestro, chiude una gara dal livello molto alto, in sesta posizione.

Ma è alle sedici che è andato in scena il tanto atteso epilogo della Pirelli Cup Riders, sapendo di essere secondi in campionato con Pozzato, dove non si doveva assolutamente sbagliare. Alla partenza la bandiera rossa interrompe subito la gara. Tutto da rifare, con ripartenza in regime di Quick Restart. Pozzato scatta bene dalla prima casella, mentre Spaggiari rimane imbottigliato alla prima curva poi, con il passare dei giri, Pozzato guadagna due secondi ad Aveta, mentre Zago (avversario diretto in campionato) combatte per il settimo posto. Spaggiari, con un ottimo recupero, risale fino alla sesta piazza sotto la bandiera a scacchi, che incorona Pozzato campione 2024.

Si chiude così una stagione ricca di soddisfazioni per la squadra cuneese che sta già lavorando per il 2025.

La Black Racing ringrazia tutti gli sponsor per il supporto che hanno fornito in questa stagione agonistica: TOP Serramenti, TOP Serramenti Design, Poppi Clementino SpA, Magazzini Edili Tontine, P.D. Impresa Edile, Gastaldi Officine Srl, CTM Srl, Erre.gi Srl, Moss Srl, Dott. Andrea Mascarello, Tipolito Martini Srl, Proforma Consulting, Marco Fiorini, Panetteria d’Angelo, D&B Automazioni Srl, MP Gamma Srl, Distribuzioni Grafiche Fantino, Sine Cura, Sirp Srl e I Freschi di Zurli Alessandro.

Un doveroso ringraziamento va anche ai partner tecnici Penny Racing Service, WRS Italy, Magigas, Galfer, Graph-Art, Vircos e Al Cappello Alpino.