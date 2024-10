Campionati italiani di corsa in montagna Alpini: bene la Sezione ANA Mondovì

Domenica 6 ottobre si sono svolti a Sovere (BG) i Campionati italiani di corsa in montagna (specialità staffetta) organizzati dall’Ass. Naz. Alpini.

La Sezione ANA Mondovì era presente nelle forze del Gruppo Sportino ANA con 5 atleti: Laratore, Arcadu, Liboà, Preve e Gastaldi.

La prova consisteva in un percorso impegnativo di 7 km comprendenti 500 metri di dislivelli. La competizione ha visto presenti circa 500 atleti nella categoria “Alpini” e altri 180 nella categoria “Aggregati”.

Storico ed eccezionale secondo posto nella categoria “Aggregati” per il GSA dell’ANA Mondovì per la coppia Preve e Gastaldi e un eccellente prova nella categoria Alpini per Laratore, Arcadu e Liboà che si sono classificati al 17esimo posto su 42 coppie in gara.

Renzo Ferrero (Referente del Gruppo Sportivo dell’ANA Mondovì) dichiara: “È stata una gara fantastica, a imperitura memoria per la Sezione ANA Mondovì che si è affermata sul podio a questi Campionati italiani. Tale risultato non si era mai registrato prima, ma in questa occasioni si è anche assaporato l’elevato livello e preparazione degli atleti di altre Sezioni presenti in gran numero per questa competizione. Ancora complimenti ai nostri atleti!”.