Bra, all'ufficio Edilizia privata tempi troppo lunghi: la minoranza interroga

I consiglieri comunali della minoranza di Bra, Anna Messa, Giuliana Mossino, Sergio Panero, Carlo Patria, Massimo Somaglia e Davide Tripodi hanno inviato in data 7 ottobre, al sindaco di Bra Gianni Fogliato e al presidente del Consiglio Comunale Fabio Bailo, un’interrogazione urgente riguardante la carenza di personale e i tempi di attesa prolungati all’ufficio di Edilizia privata.



Il problema nasce dal pensionamento a settembre del responsabile del suddetto ufficio e dall’incremento delle pratiche edilizie in questi mesi, dovuto alle agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni e alle recenti modifiche normative.



Si legge nel testo dell’interrogazione che “attualmente l’utenza deve attendere circa un mese per ottenere un appuntamento con il tecnico facente funzione, un tempo non compatibile con un’amministrazione efficiente e vicina ai bisogni dei cittadini”.



Il consigliere Sergio Panero, uno dei firmatari dell’interrogazione, ha dichiarato:

“Dispiace essere arrivati a questo punto, visto che già nel mese di agosto, personalmente, avevo tentato di avere un incontro con l'assessore competente per anticipare questo problema. La situazione si è complicata a causa di una mancanza di prevenzione e organizzazione da parte dell’amministrazione, che avrebbe potuto agire con maggiore anticipo per evitare di sovraccaricare il personale già sotto pressione. Speriamo che si risolva rapidamente il problema e che vengano messe in atto soluzioni concrete per supportare l’ufficio in difficoltà”.



Si attende la decisione del presidente del Consiglio Comunale per una risposta scritta o rimando al prossimo consiglio comunale.