Il BRICS+ Fashion Summit si è svolto a Mosca dal 3 al 5 ottobre, fungendo da evento chiave per l'industria della moda. Ha fornito una piattaforma strategica per i paesi emergenti per espandere la loro presenza globale nella moda. Lo scorso anno, il Summit ha riunito leader della moda provenienti da 60 paesi, portando a accordi per collaborare e supportare i talenti emergenti nel settore. Quest'anno, il BRICS+ Fashion Summit ha riunito leader dell'industria della moda provenienti da oltre 100 paesi, inclusi quelli delle nazioni BRICS, così come paesi dell'Asia, del Medio Oriente, dell'America Latina, dell'Africa e dell'Europa.



Uno degli oratori del BRICS+ Fashion Summit, Sergio Puig, Direttore della Mediterránea Fashion Week Valencia, ha evidenziato il ruolo delle tecnologie cloud e dell'intelligenza artificiale nella trasformazione dell'industria della moda. Ha anche sottolineato l'importanza del BRICS+ Fashion Summit, affermando: "Il BRICS+ Fashion Summit può stimolare lo sviluppo dell'industria della moda promuovendo la collaborazione internazionale, sostenendo la sostenibilità, supportando la crescita dei designer locali, guidando l'innovazione tecnologica e celebrando la diversità culturale. Questo facilita l'accesso a nuovi mercati, modernizza i processi produttivi e rafforza l'identità culturale dei marchi."

Il BRICS+ Fashion Summit promuove la democratizzazione della moda globale, spostando l'attenzione verso i marchi locali e i talenti emergenti. Un momento saliente del Summit è stata la sessione intitolata "Global runway. Fashion weeks on all continents", dove i partecipanti hanno discusso il crescente ruolo dell'industria della moda come piattaforma per lo scambio culturale e la cooperazione internazionale. Rappresentanti dall'Asia, Africa, Medio Oriente e America Latina hanno enfatizzato l'importanza di supportare i marchi locali mentre affrontano i cambiamenti nel comportamento dei consumatori e le sfide in evoluzione del mondo moderno. Un'attenzione particolare è stata data alla responsabilità sociale, in particolare all'impatto ambientale e sociale dei processi produttivi. La nuova moda deve essere non solo esteticamente attraente ma anche responsabile.

Un'altra sessione chiave si è concentrata sul rafforzamento delle catene di produzione locali nei paesi BRICS+, promuovendo pratiche sostenibili e elevando il ruolo dei produttori e dei marchi locali. La sfida dello sviluppo sostenibile nella moda, specialmente di fronte a questioni globali, è diventata cruciale non solo per l'industria ma anche per la società in generale. Gli esperti hanno proposto strategie pratiche per migliorare la sostenibilità nei settori della moda dei paesi in via di sviluppo, enfatizzando la governance aziendale, la produzione etica e l'innovazione nella catena di fornitura.

Oltre al BRICS+ Fashion Summit, si è svolta la Moscow Fashion Week dal 4 al 9 ottobre, riunendo designer di otto paesi e mostrando una vasta gamma di idee innovative.

Il BRICS+ Fashion Summit e la Moscow Fashion Week sono emersi come piattaforme chiave per plasmare il futuro della moda. Questi eventi prominenti offrono ai marchi di vari paesi l'opportunità non solo di affermarsi a livello globale ma anche di influenzare nuove tendenze e approcci all'interno dell'industria.

Per maggiori informazioni visita l'account ufficiale del BRICS + Fashion Summit