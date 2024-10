Badminton: Alba Shuttle ok ai Regionali Assoluti

Positivo il bottino di medaglie per gli atleti dell’Alba Shuttle Badminton ai recenti Campionati Regionali Assoluti disputati sui parquet di Novi Ligure nello scorso week end.

Nel singolo femminile podio per le portacolori della società albese con l’argento di Ilaria Fornaciari e il bronzo di Sofia Protto.

Nel doppio femminile la coppia Ilaria Fornaciari/Lidia Rainero ha conquistato la seconda piazza, davanti a Sofia Protto/Petra Feciale, che portano a casa un meritato bronzo.

Infine medaglia di bronzo anche nel doppio misto con la coppia Federico Cagnasso/Ilaria Fornaciari.

Ora fari puntati sui campionati italiani Junior e Under di Chiari del 24-27 ottobre prossimo, dove Alba Shuttle Badminton si presenterà con 7 atleti Under 13, 1 atleta Under 15, 2 atleti Under 17 e 2 atleti U19, pronti a competere per i migliori piazzamenti, in un’ottica di crescita del settore giovanile molto importante per la società.