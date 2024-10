Il sindaco di Montà d’Alba nel direttivo piemontese dell’Associazione nazionale Comuni Italiani

Gianluca Costa, sindaco di Montà d’Alba, è stato eletto nel direttivo dell’Anci Piemonte, l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani.

“Mi congratulo con lui e gli auguro buon lavoro - dice il segretario provinciale di Forza Italia, Franco Graglia -. La sua elezione è un tassello fondamentale per tutta la provincia di Cuneo, che sempre di più si pone al centro di un territorio importante come quello piemontese ed è anche l’ottimo risultato di un lavoro di squadra attento e costante, il cui unico obiettivo è quello di impegnarsi al meglio per essere vicini ed utili ai cittadini. Ringrazio il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ed il presidente nazionale dell’Anci l’onorevole Roberto Pella per la loro disponibilità, data dall’unità di intenti, con i quali accompagneremo l’Associazione dei piccoli Comuni Italiani, all’assemblea congressuale che si svolgerà a Torino il prossimo mese”.