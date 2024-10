Domenica 20 ottobre i produttori in Clavesana festeggiano l'autunno con una Castagna in Cantina

Si comincia alle ore 14 nel parcheggio davanti alla cantina dove verranno preparate le caldarroste dell’Azienda Agricola Marco Bozzolo, facente parte della Comunità Slow Food dei Custodi dei Castagneti delle Alpi Liguri.

A accompagnare le caldarroste non mancherà una selezione di vini dei Produttori in Clavesana che per tutto il pomeriggio potranno essere degustati gratuitamente nel Punto Vendita della Cantina. Porte aperte anche nei locali della cantina che saranno visitabili.

Per riscaldare il clima sarà possibile sorseggiare un bicchiere di vin brulé o una tazza di cioccolata calda.

Il pomeriggio di festa sarà occasione per presentare un nuovo prodotto che da domenica 20 sarà disponibile nel Punto Vendita dei Produttori in Clavesana: si tratta di CAPOLINO, un Piemonte Spumante metodo martinotti, che andrà a arricchire la gamma di bollicine dell’azienda accanto all’ormai affermatissima Alta Langa Metodo Classico.

“Con CAPOLINO – spiega il direttore della Cantina Alessio Chiavarino – abbiamo voluto creare uno spumante extra dry divertente e di facile beva perfetto per un aperitivo in compagnia.”

Non mancherà anche l’intrattenimento per i più piccoli a cura della Pro Loco di Clavesana che proporrà diverse attività per coinvolgere e divertire i bambini.



PER INFORMAZIONI 0173 790451 info@inclavesana.it NON E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE



PRODUTTORI IN CLAVESANA:

I Produttori in Clavesana sono una cooperativa, ma soprattutto una comunità con ideali e valori condivisi: 150 soci che coltivano 300 ettari di vigne in collina, tra i 280 e i 500 metri sul livello del mare.



27 aprile 1959 data di nascita (32 soci fondatori)

150 soci attuali

300 ettari

200 - 500 metri l’altitudine dei vigneti

1 milione di bottiglie prodotte annualmente

6 milioni di euro il fatturato 2023

Principali produzioni: Nebbiolo, Alta Langa, Dogliani, Barolo, Barbera