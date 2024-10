Ad Alba il Micro Festival Milton di fotoreportage e giornalismo d'inchiesta

Con la presente desideriamo segnalarvi il Micro Festival Milton dedicato al fotoreportage e al giornalismo di inchiesta che si terrà dal 19 al 26 di ottobre, con main event conclusivo il 16 novembre alle 18.30. Grazie alla preziosa collaborazione di Banca d’Alba, e con gli amici Associazione Alec e del Gruppo Fotografico Albese siamo riusciti ad organizzare quattro appuntamenti che riteniamo davvero meritevoli di attenzione.



Siamo certi che sarà un’occasione imperdibile per conoscere autori d’eccezione nel panorama giornalistico attuale e per questo chiediamo il vostro indispensabile contributo per diffondere la notizia. Di seguito il programma in breve e in allegato tutti gli eventi con i libri e gli autori nel dettaglio.



Inizieremo sabato 19 ottobre alle 18.30 con il giornalista Marzio Mian e il suo ultimo libro Volga Blues (Feltrinelli ed). Mian, nell’estate 2022, con il fotoreporter Alessandro Cosmelli, compie un viaggio di seimila chilometri e quattro settimane lungo il Volga, alla scoperta della Russia profonda. Un paese sempre più nazionalista e ripiegato su se stesso, dove la guerra in Ucraina è solo una presenza lontana e spettrale.



Mercoledì 23 ottobre alle 18.30 in piazza Pertinace, ospiteremo l’attivista Giulia Siviero con "Fare femminismo" (ed. Nottetempo). Nella storia dei femminismi, il racconto delle pratiche è spesso rimasto ai margini. Eppure la politica delle donne, dalle suffragiste fino ai giorni nostri, si distingue da tutti gli altri movimenti perché ha saputo intrecciare a pensieri e parole una creatività militante unica e spettacolare



Sabato 26 ottobre alle 18.30 nel Cortiletto della Libreria sarà la volta di Emanuela Crosetti, giornalista e fotografa, con il suo libro “Palestina nonostante” (Exorma ed). Prima del 7 ottobre 2023 come era la vita dei Palestinesi nei Territori occupati? Un lungo viaggio in Cisgiordania, seguendo le tappe di Jenin e Gerusalemme, Ramallah e Nablus, Jericho e Al-Khalil, Betlemme e oltre.



Sabato 16 novembre, il momento conclusivo di questo micro festival giornalistico con un evento che vede la partecipazione di tre ospiti d’eccezione. Oltre al giornalista di cui sopra, Marzio Mian, verranno il direttore del Pulitzer Center, Tom Hundley corrispondente per 20 anni del Chicago Tribune da Gerusalemme, Roma, Varsavia, Londra e inviato durante tutte le Guerre del Golfo, e il fotoreporter Alessandro Cosmelli, autore di libri e documentari importanti e sue immagini sono state pubblicate nelle principali pubblicazioni editoriali di tutto il mondo - Vanity Fair, Newsweek, Harper's, Stern, Time, New York Times, L'Espresso, Corriere della Sera, La Repubblica, tra molte altre - esposte a livello internazionale e trasmesse su importanti piattaforme multimediali - CNN, Yahoo News, RAI, SKY - ricevendo premi da Pictures Of the Year International, Photo España Award for Human Values, Prix de la Photographie Paris, Tokyo International Photo Awards e dal Pulitzer Center. A dialogare con loro il giornalista Domenico Quirico.