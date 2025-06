Il cinema sotto le stelle torna a Rifreddo: due serate estive per stare bene, insieme

Un prato, le stelle, un grande schermo e la voglia di stare insieme. Tornano anche quest’estate le proiezioni cinematografiche all’aperto promosse da Giovani di Turno ETS, in collaborazione con il Comune di Rifreddo e Magic Bus - arte in movimento.

Due gli appuntamenti in calendario, entrambi ospitati al Rifreddo Landscape Lab, cuore pulsante delle attività dell’associazione:

Martedì 10 giugno, con la proiezione del film IF - Gli amici immaginari, un racconto delicato e sorprendente che parla di infanzia, immaginazione e legami;

Giovedì 4 luglio, con il travolgente e colorato mondo di Minions, per una serata all’insegna della leggerezza e delle risate condivise.

Le proiezioni inizieranno alle ore 21:00, nel prato adiacente la sede di Giovani di Turno ETS (in Via Provinciale 22, Rifreddo). L’invito è rivolto a tuttə: famiglie, bambinə, giovanə, adultə e chiunque desideri vivere un momento di benessere e convivialità, immerso nella natura e nella bellezza della Valle Po.

“Cinema all’aperto” significa molto più di un film: è un’esperienza di fruizione collettiva, un modo per abitare lo spazio pubblico in modo semplice e autentico. È l’occasione per rallentare, uscire di casa, ritrovarsi con vecchi amici o conoscerne di nuovi. È, per Giovani di Turno, un tassello del proprio impegno per una cultura che cura, che crea connessioni e che nutre il benessere delle comunità.

L’ingresso è libero (consigliata la prenotazione). Si invita a portare una coperta o una seduta per godersi al meglio la proiezione. In caso di maltempo, gli eventi saranno rinviati.

Per info, aggiornamenti e prenotazioni:

Instagram: giovaniditurno

Facebook: Giovani di Turno

E-mail: giovaniditurno@gmail.com