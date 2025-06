A Martiniana Po la mostra “Profondum” di Bruno Giuliano

Per la rassegna "GrandArte - I confini del sacro” arriva presso la Confraternita dei Disciplinati di Martiniana Po la mostra "Profondum - Orizzonti del sacro” curata da Franco Giletta e realizzata dall’artista di Manta Bruno Giuliano.

"Un’immersione sinestetica - così la definisce il curatore Franco Giletta - nella potenza evocativa degli elementi naturali, con un focus particolare sulla dialettica tra acqua e aria. Se la produzione iniziale di Giuliano si era concentrata in una figurazione realistica di paesaggi e figure, la sua evoluzione lo ha condotto a sperimentazioni materiche audaci, culminate nell'uso pittorico della fiamma su tavole di legno, evocando la forza primigenia di terra e fuoco. Questa esposizione segna un ulteriore approdo, una suggestiva indagine simultanea sulla simbologia e la forza degli elementi liquidi e aerei".

I dipinti di Bruno Giuliano sono realizzati con tecniche miste: dalla tempera, all’acrilico, agli inchiostri su diversi supporti. Il protagonista è il mare, elemento naturale che, come interpreta Giletta, è colto nella sua duplice natura di orizzonte sconfinato e di abisso insondabile.



"L’acqua - continua Giletta nella sua lettura - archetipo della vita, si fonde visivamente con l’aria, ma è attraverso l’energia delle pennellate di Giuliano che percepiamo la presenza dinamica del vento. Le trasparenze cromatiche, sapientemente orchestrate dall’artista, non si limitano a descrivere, ma generano un’eco emotiva profonda, quasi a voler risalire a quell’elemento primigenio che, secondo alcune cosmogonie, ha generato la vita stessa. Bruno Giuliano, artista che ha sempre accolto la sfida come motore della propria ricerca, ci conduce in un viaggio emozionale. Nelle opere esposte, frutto dell’ultimo periodo di lavoro, l’attenzione si concentra sulla fluidità dell’acqua e sull’impalpabilità dell’aria, traducendosi in una sorta di sequenza di “scatti pittorici” che catturano mutevoli stati d’animo."



La mostra, allestita con la collaborazione di Luca Giuliano, figlio dell’artista, include anche un video sull’opera di Bruno Giuliano realizzato con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale dall’artista Ugo Giletta, offrendo un’ulteriore chiave di lettura per comprendere la sua ricerca.

La mostra sarà inaugurata domenica 8 giugno alle ore 16 e resterà visitabile fino al 6 luglio. L’ingresso è libero e aperto a tutti ogni sabato dalle 16,30 alle 18 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16,30 alle 18.

L’allestimento è possibile grazie al contributo Fondazione Crc, al comune di Martiniana Po, alla collaborazione associazione Culturale di promozione sociale Giovanni “Netu” Borgna.