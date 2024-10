Volley maschile: al via il campionato di Serie A3, formula e novità della stagione

Un altro campionato ai nastri di partenza: dopo l’avvio della SuperLega Credem Banca e della Serie A2, che in questo weekend vedranno impegnate le squadre rispettivamente per il terzo e secondo turno di Regular Season, nel fine settimana partirà anche il Girone Blu della Serie A3 Credem Banca, mentre per il Girone Bianco occorrerà attendere il weekend del 20 ottobre.

Rispetto alla stagione 2023/24 è stata apportata qualche novità: la Serie A3 Credem Banca metterà sempre in palio due promozioni in Serie A2, e saranno entrambi assegnate tramite Play Off ai quali parteciperanno le squadre dal 1° all’8° posto di ogni Girone, partendo dai Quarti di Finale tra team dello stesso raggruppamento.

Seguiranno Semifinali tra squadre di gironi diversi, le due formazioni che vinceranno le Finali otterranno la promozione in Serie A2 Credem Banca. Quarti e Semifinali si giocheranno al meglio delle tre gare, le Finali, invece, al meglio delle cinque.

Per quel che riguarda i Play Out, invece, questa la nuova formula: al termine della Regular Season, le ultime tre squadre del Girone Blu e le ultime due del Girone Bianco prenderanno parte a un girone all’italiana di andata e ritorno. Le ultime tre nella classifica finale retrocederanno, le prime due si salveranno.

La Del Monte® Coppa Italia Serie A3 vedrà impegnate le prime quattro squadre in ogni Girone, con la disputa dei Quarti di Finale in gara unica tra squadre dello stesso girone, ai quali seguirà la Fase Finale: Final Four oppure Semifinali e Finali in gara secca. La vincente della Coppa Italia affronterà poi la migliore squadra della Regular Season (considerando quoziente punti/giornate dato il diverso numero di squadre tra i due gironi) nella Del Monte® Supercoppa Serie A3. Qualora i due diritti fossero guadagnati dalla stessa squadra, accederà alla Supercoppa la seconda formazione che avrà realizzato più punti in rapporto al numero di giornate.

Dove vedere in streaming la Serie A3 Credem Banca

Tutte le gare della Serie A3 Credem Banca saranno visibili gratuitamente sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A, garantendo una grande vetrina ed una visibilità mondiale a tutte le partite. I match saranno prodotti per il terzo anno tramite la tecnologia di Pixellot: su ogni campo sarà installato un sistema con due telecamere che ricostruiscono in tempo reale un’unica immagine, grazie all’intelligenza artificiale e ad un algoritmo appositamente ideato per il volley.

La formula completa della Serie A3 e le date