Gianna Gancia e Claudio Sacchetto tornano insieme nel listino di Cirio?

Senza voler scomodare Plutarco, le loro sono in qualche misura “vite parallele”.

Lo sono state fino al 2014, fianco a fianco nella Lega, poi le strade di Gianna Gancia e Claudio Sacchetto si sono divise.

Il secondo, assessore regionale uscente all’Agricoltura, nonostante fosse un giovane di buone speranze per il Carroccio, dovette cedere il passo – non per un gesto cavalleresco ma perché venne estromesso dalla lista – all’eurodeputata che, rispetto a lui, aveva maggiori aderenze in via Bellerio.

Ora, a distanza i dieci anni “rischiano” (si fa per dire) di ritrovarsi insieme nel listino del presidente Cirio, pur se espressi da forze politiche diverse per quanto alleate.

Gianna Gancia indicata sempre dalla Lega, cui viene offerto il cosiddetto “paracadute” pur essendo lei ricandidata alle europee.

Claudio Sacchetto per Fratelli d’Italia, cui, pare, venga proposto da Roma (extrema ratio) quel posto che probabilmente lui avrebbe preferito nel proporzionale nel collegio di Cuneo.

Ma tant’è se così sarà, se lo farà piacere.

Sono loro i due cuneesi di cui si parla come possibile candidati nel “listino” di Cirio, che sta per essere varato col bilancino del manuale Cencelli.

Se così fosse, sarebbe il caso – questa volta sì - di scomodare Gianbattista Vico con i suoi cicli e i ricicli storici.