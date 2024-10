A Fossano un incontro pubblico sui 70 anni del ritorno di Trieste all'Italia

Il 26 ottobre del 2024 si celebrano a Trieste e in tutta Italia i 70 anni del definitivo ritorno di Trieste alla madrepatria Italia: ’26 ottobre 1954′. In occasione di tale ricorrenza il Comitato 10 Febbraio di Cuneo - l'associazione culturale che prende il nome dal “Giorno del Ricordo dei martiri delle Foibe” - organizza una conferenza storico-commemorativa, per focalizzare l’attenzione sulle implicazioni storiche, culturali e geopolitiche della vicenda che hanno inciso fortemente sull’evoluzione dei costumi della Trieste di quegli anni e offrire un'occasione per riflettere sul concetto di Patria e Nazione.

L’evento, che godrà della compartecipazione del Comune di Fossano e del patrocinio della Provincia di Cuneo e del Circolo culturale “Il Ragno”, si svolgerà nella Sala Barbero del Castello degli Acaja il 18 ottobre alle ore 20,45 e sarà illustrato dagli interventi degli storici Alberto Rosselli ed Ernesto Zucconi. L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.