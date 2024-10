Alba celebra gli ottant’anni dei ventitré giorni da Città Libera

Con un’edizione speciale della Maratona fenogliana, ieri sera in Teatro Sociale, la città è entrata nel vivo delle celebrazioni degli 80 anni dall’impresa di Alba Libera: dal 10 ottobre al 2 novembre 1944 i Partigiani scesero dalle colline per fare di Alba la prima città libera dell’Alta Italia. Ventitré giorni che valsero alla città la Medaglia d’Oro al Valore Militare consegnata dal Presidente della Repubblica Luigi Einaudi il 13 novembre 1949.

La serata, organizzata dal Comune di Alba e dal Centro Studi Beppe Fenoglio, è stata un omaggio alla Liberazione raccontata da Beppe Fenoglio ne “I ventitré giorni della città di Alba” e ne “Il Partigiano Johnny”. Voci narranti della maratona quest’anno sono state le studentesse delle scuole superiori di Alba che hanno aderito al percorso di PCTO attivato con la collaborazione dell’Associazione FuturAlba, ieri sera coordinate dall’attore Andrea Bosca e accompagnate dalle suggestioni sonore di Mimmi Maselli.

Ospite della serata, in collegamento online, lo scrittore Paolo Di Paolo, finalista del Premio Strega 2024 con il libro “Romanzo senza umani”. Sul palco l’attore Paolo Tibaldi accompagnato da Nicola Conti, Laura Della Valle, Giovanna Stella e dal giovanissimo Vittorio Anselma. Per l’amministrazione erano presenti il Sindaco Alberto Gatto, la Vice sindaco e Assessora alla Cultura Caterina Pasini, l’Assessora alle Politiche giovanili e alla Cittadinanza attiva Lucia Vignolo e il consigliere Fabio Tripaldi.

Il Sindaco Alberto Gatto: “E’ stata una grande emozione sentire riecheggiare nel nostro Teatro Sociale le parole di Beppe Fenoglio e ripercorre insieme una tappa così importante della storia della nostra città, dove affondano le radici i valori in cui ancora oggi crediamo e che sono alla base della nostra identità personale e comunitaria. Ottant’anni sono passati da allora e il nostro impegno è quello di tenere viva la memoria come insegnamento e guida per il presente. Tra i momenti più significativi quest’anno, ricordo il ritorno della medaglia nell’ufficio del Sindaco, un evento che servirà per rinnovare l’orgoglio di essere Città Medaglia d’Oro al Valor Militare”.

I prossimi eventi in programma:

Sabato 12 ottobre

Ore 18.00

Centro Giovani H Zone

Concerto Santarè, gruppo cantautoriale del nostro territorio. Aprirà il concerto la cantante Kika, in collaborazione con Radio Alba media partner. L’evento è organizzato dall’Associazione Kora nell’ambito del festival En-Pì.

Domenica 13 ottobre

Ore 15.15

Parco San Cassiano

Ripercorrere i 23 giorni, trekking tra letteratura e storia

Con partenza da San Cassiano, dove i giovani partigiani, fucili puntati, attendevano sotto la pioggia battente pronti ad affrontare i nemici, seguiremo le tracce della loro ritirata sulle colline di Alba. A cura del Centro Studi Beppe Fenoglio, è necessaria la prenotazione all’indirizzo mail prenotazioni@beppefenoglio22.it o al numero 0173364623.

Lunedì 14 ottobre

Ore 18.00

Il mestiere di raccontare

Torino Rai Teche

In collaborazione con Piemonte Movie, il Centro Studi Beppe Fenoglio e l’Università degli Studi di Torino, propongono un appuntamento dedicato a “Il mestiere di raccontare” di Anna Amendola e Giorgio Belardelli per la regia di Peter Del Monte, andato in onda nel 1974. I filmati ricostruiscono attraverso a interviste a editori, famigliari e amici di Beppe Fenoglio la personalità dello scrittore e il suo rapporto con Alba. Introducono la serata Giovanni De Luna, storico, e Bianca Roagna, direttrice Centro Studi Beppe Fenoglio. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria a mediateca.torino@rai.it