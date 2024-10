Gli scout saluzzesi inaugurano l'anno con un'uscita tra natura e storia [FOTO]

Lo scorso fine settimana nel parco di Villa Belvedere Radicati sulla collina di Saluzzo, il gruppo scout Agesci “Saluzzo 1” ha dato il via all'uscita di apertura dell'anno scout 2024-25.

Ragazzi e ragazze del reparto, tra i 12 e i 16 anni, insieme ai giovani del clan, di età compresa tra i 17 e i 21 anni, hanno montato le tende per trascorrere la notte di sabato nel giardino che circonda la prestigiosa dimora rinascimentale.

Questo è stato possibile grazie all'accoglienza dell'associazione ‘Arte, terra e cielo’, che si occupa della gestione della proprietà e ne organizza le visite.

Un gruppo di lupetti del branco (i più grandi che hanno 12 anni) ha trascorso la notte in un salone della Castiglia, concessa in accordo con il Comune di Saluzzo, mentre il resto del branco è stato accolto domenica mattina.

Con gli scout, nel pomeriggio domenicale sono stati invitati anche i genitori. Dopo la messa celebrata dall’assistente ecclesiastico del gruppo don Marco Casalis, parroco di Piasco, c’è stata la cerimonia di apertura dell’anno con la presentazione a bambini e ragazzi e alle loro famiglie degli staff che seguiranno branco (8-12 anni), reparto e clan.

Ha portato il saluto al gruppo e a mamme, papà e amici degli scout l’assessora alla Cultura del Comune di Saluzzo, Attilia Gullino.

“Anche quest’anno siamo riusciti ad organizzare i capi volontari adulti – dicono i capigruppo della comunità capi del ‘Saluzzo 1’ Giovanna Pairotti e Davide Boetti – per offrire un servizio educativo alla comunità saluzzese, nel nostro piccolo. Siamo sempre alla ricerca di nuovi aiuti. Da tempo ci rivolgiamo direttamente anche alle famiglie del gruppo e quest’anno siamo felici di presentare dei nuovi capi scout pronti a mettersi in gioco per aiutare i nostri ragazzi a diventare persone pensanti, critiche, sensibili, insomma dei buoni cittadini. Si tratta di alcuni papà e mamme che hanno accettato di donare del loro tempo agli altri, di venire con noi per aiutarci e aiutare. Chiunque fosse interessato a seguire questo esempio, ci contatti! Ringraziamo quei capi che da quest’anno si sono presi una pausa nel servizio e che speriamo di ritrovare sulla strada dello scoutismo quanto prima. Grazie per l’ospitalità per questa uscita in stupendi luoghi della nostra città e, infine, grazie per la vicinanza e per la presenza all’assessora Gullino del Comune di Saluzzo”.

Info sul gruppo al sito saluzzouno.it