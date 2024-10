Sul palco del Toselli va in scena il Flauto Magico: l'intervista a 'tu per tu' con alcuni dei protagonisti [VIDEO]

“Il flauto magico” di Wolfang Amadeus Mozart è il terzo appuntamento del Cuneo Classica Festival.previsto per questa sera, venerdì 11 ottobre alle ore 21, al Teatro Toselli.

Il flauto magico, in tedesco Die Zauberflöt, è un Singspiel (recita cantata), in due atti musicato da Wolfgang Amadeus Mozart nel 1791, su libretto di Emanuel Schikaneder, dinamico cantante-impresario che cercava di risollevare le sorti del Singspiel dalla concorrenza della musica italiana e progettava un'opera fiabesca sulla base di un suo libretto.

Propose a Mozart di realizzarla insieme e, per agevolarlo, gli mise a disposizione un piccolo padiglione nelle vicinanze del teatro. La storia, ambientata in un mondo immaginario ai limiti della galassia, è caratterizzata da un'alternanza di riferimenti al giorno e alla notte, rappresentati da Sarastro e dalla Regina della notte.

Personaggi ed interpreti:

Tamino: Chengrui Li

Regina della notte: Soeyoung Kim

Papaghena: Gloria Cagnazzo

Pamina: Martina Malavolti

Papagheno: Luca Romano

Sarastro: Samuele Sparacio

I Tre genietti: Viola Cora, Ginevra Anghilante e Alessandra Butnaru (Liceo Musicale)

Guarda l’intervista con il soprano cuneese Martina Malavolti, con il basso Luca Romano e con il regista Alfonso De Filippis.

Per l’allestimento dell’opera, in coproduzione con Asociación Lìrica Luis Mariano de Irun (España) Amici per la Musica di Cuneo si è avvalsa della collaborazione di AFP Cuneo per trucco e parrucco, scene e costumi AMC Cuneo.

L'opera sarà messa in scena in forma narrata dal regista Alfonso De Filippis, l'orchestra Filarmonica del Piemonte diretta dal maestro Paul Emmanuel Thomas.

Il coro è del Liceo Musicale Bianchi Virginio di Cuneo con direttore Flavio Becchis e Elda Giordana con il coordinamento musicale di Nina Monaco.

Pianista accompagnatore Lorenzo Martini.

Promossa dal Comune di Cuneo, la rassegna è organizzata dalla Promocuneo, in collaborazione con Amici per la Musica, con il contributo di Confartigianato Cuneo, della Fondazione CRT e della Fondazione CRC.