Planimetria catastale storica: cos’è e come reperire le planimetrie in archivio, tutto ciò che c’è da sapere

L’acquisto o la locazione di un immobile prevedono la considerazione di una serie molto disparata di fattori. Si tratta, del resto, di decisioni particolarmente impattanti sulla vita di una persona o di un nucleo familiare, essendo capaci di influenzare il quotidiano di chi le compie per archi di tempo anche molto lunghi. È proprio per questo motivo che risulta fondamentale premunirsi e compiere le proprie scelte in maniera oculata, così da non correre il rischio di aver compiuto un acquisto o chiuso un contratto di locazione per un immobile che non rispetta le proprie esigenze o, peggio, può avere qualche problema. I caratteri burocratici relativi a simili transazioni ricoprono, in questo frangente, un ruolo di primissimo piano, richiedendo una considerazione ancora maggiore. Tra i documenti più importanti da dover consultare prima di acquistare una casa possiamo sicuramente menzionare la planimetria catastale storica. Premettendo che, in linea generale, quando si parla di queste visure si fa riferimento a documentazioni cruciali per la buona riuscita di una transazione, nelle prossime righe ci focalizzeremo su questa specifica tipologia di planimetria e sulle soluzioni ideali per poter reperire le planimetrie antecedenti all’ultima in atto.

Cos’è la planimetria catastale storica? Cosa comprende e perché è importante? Tutte le info al riguardo

Come già precedentemente accennato, quando si parla della planimetria catastale storica si fa riferimento ad un documento di importanza cruciale per la rappresentazione grafica della disposizione interna di un immobile, in un dato momento del passato, così come risulta all’interno degli archivi ufficiali del catasto. La planimetria catastale storica costituisce, dunque, una versione passata, storica per l’appunto, della planimetria attuale, consentendo a chi è interessato di verificare le modifiche che sono state apportate ad un immobile nel corso del tempo.

La planimetria catastale storica comprende numerose informazioni differenti, proprio alla stregua di una visura classica. Innanzitutto, questo documento presenta la struttura dell’immobile, ossia la distribuzione interna degli spazi, tra stanze, corridoi, bagni e cucine in un determinato momento storico. Inoltre, riporta le variazioni effettuate sulla struttura nel tempo, tra ampliamenti, eventuali modifiche delle divisioni interne o cambi nella destinazione d’uso.

La planimetria catastale storica presenta anche le informazioni relative ai dati di identificazione come il foglio e la particella catastale, in modo da identificare in maniera univoca l’edificio. Le superfici interne, poi, vengono riportate in scala, dando la possibilità di conoscere la disposizione delle stanze, la posizione di porte, finestre, scale, spazi esterni e altri accessi e le dimensioni effettive di ogni elemento.

L’importanza della planimetria catastale storica si manifesta ogni qualvolta si intende verificare le modifiche edilizie di un immobile e se, queste ultime, siano state regolarmente dichiarate presso i fori di competenza. Allo stesso modo, questo documento viene utilizzato per accertarsi della conformità urbanistica, specie in fase di compravendita o di ristrutturazione, per la richiesta di sanatorie in caso di modifiche non registrate o per una perizia utile a determinare il valore dello stabile nel tempo. Infine, si può usare questo documento per ricevere informazioni utili per una ricostruzione storicamente accurata di un immobile.

Come richiedere una planimetria precedente all’ultima in atto

Le planimetrie catastali storiche possono essere richieste presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate o attraverso il supporto di professionisti esterni, richiedibile sia in sede che sui rispettivi portali web. Quando si richiede la planimetria catastale, occorre presentare un modulo di richiesta, disponibile sia in ufficio che online da scaricare. I costi di accesso sono relativi ai diritti di visura, mentre la consegna risulta, generalmente, immediata quando si fa richiesta in sede, oppure di qualche giorno se effettuata online.