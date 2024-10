SaluzzOktober beer fest, al via la prima edizione

SaluzzOktober beer fest a Saluzzo: da oggi venerdì 11 a domani sabato 12 ottobre, al via la prima edizione.

Dieci locali aderenti, otto postazioni musicali in contemporanea su tutto il centro cittadino con musica live e dj set.

"La scelta artistica e musicale è stata pensata in base al target di riferimento dei locali aderenti con generi musicali diversi per favorire sia la presenza di giovani che di famiglie ”– spiega Massimo Rea - Presidente del Saluzzo centro commerciale naturale.

Il festival è organizzato dal Saluzzo Centro Commerciale Naturale, patrocinato dal Comune di Saluzzo, in collaborazione con tutti i partner istituzionali.

Il programma può essere visionato sulle pagine social dell’ associazione.

Locali aderenti: Turnover, Bar Corona Grossa, Mixology bar, Dublino, Caffè Pellico, Caffè della Vittoria, Il Salotto, Caffè Principe, Caffè del Centro, Montmartre pub

Gruppi: Ivan Wildboy, Just in trio, Popchord trio, Aranzulla sound, Aniram project, The Beavers

Generi musicali: Rockabilly, pop ,jazz, rock, funky, house, musica elettronica

DJ: Dj Faber Moreira, Occ takes control, Dj Reghe’n ‘rolla, Dj Il Duca, Dj Ludovic Gosmar, Marcy dj