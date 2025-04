A Fossano la mostra “Ricordare è resistere – storie di resistenti fossanesi”

In occasione dell’80° Anniversario della Liberazione l’ANPI di Fossano organizza, dal 13 al 27 aprile prossimi, una mostra dal titolo: “Ricordare è resistere – storie di resistenti fossanesi”. La mostra sarà allestita nella chiesa del Salice Vecchio, in piazza Bima.

Oltre ad oUrire uno spazio allestito per gli incontri di riflessione che vi si svolgeranno, la mostra ha come obiettivo quello di rendere consapevoli i nostri concittadini del grande contributo che Fossano ha dato alla Liberazione dall’invasione nazista e dalla dittatura fascista.

Da una parte, il lungo elenco degli oltre quattrocento partigiani fossanesi che in vario modo hanno partecipato alla lotta di Liberazione, con ideali e posizioni politiche diverse ma uniti nel comune obiettivo di restituire all’Italia libertà e dignità. Con la possibilità di sostare a guardare negli occhi i ritratti di coloro che a questo ideale hanno sacrificato la vita, sono più di quaranta e, i più, giovanissimi.

Dall’altra, l’elenco molto parziale – che si spera di allungare, con la collaborazione di tutti – degli Internati Militari Italiani di Fossano, cioè di coloro che hanno preferito essere deportati nei campi di lavoro in Germania piuttosto che passare a combattere con i nazisti e con la Repubblica di Salò.

Documenti, fotografie e oggetti vari arricchiranno l’allestimento, per consentire al pubblico, una più ampia possibilità di comprensione e memoria. Un’attenzione particolare sarà rivolta ai bambini, per cui sarà predisposto un percorso speciale.

La mostra sarà quindi un “work in progress”, l’occasione per rispolverare dalla memoria e dai cassetti di tutti quanti i ricordi, gli oggetti e le storie che rischiano di perdersi nella lontananza dei tempi e delle generazioni. Memoria da richiamare tanto più in questo momento storico in cui quegli ideali di pace e unità vengono misconosciuti e dimenticati. La mostra, organizzata da ANPI, ARCI, Revolution Fossano, e L’Atrio dei Gentili, in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, il Circolo “Amici della Resistenza”, “Centallo Viva”, “Sala della Memoria” e Ecomuseo della Resistenza “Il Codirosso”, si avvale del patrocinio del Comune di Fossano e del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.

L’inaugurazione della mostra avverrà domenica 13 aprile alle ore 18, con l’intervento del prof. Gigi Garelli, Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo.

Martedì 15 aprile, alle ore 20:45, sarà la volta del prof. Marzo Ruzzi, archivista dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, che terrà un incontro dal titolo: “IMI, l’altra resistenza”. La mostra sarà aperta per le scuole su prenotazione nelle mattinate di lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16 e mercoledì 23 aprile prossimi.

Le aperture al pubblico saranno le seguenti: venerdì 18 (ore 17-19); sabato 19, domenica 20, venerdì 25 sabato 26 e domenica 27 (ore 10-12 e 16-19)