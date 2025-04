A Dronero si proietta il film “Onde di terra”

Venerdì 11 aprile alle ore 21 presso il cineteatro Iris di Dronero, in collaborazione con Espaci Occitan che ospita l'evento all'interno della rassegna "Passar la bercha, quando i migranti eravamo noi" sotto l'egida del progetto NEGA SO 2, OPS Officina Per la Scena è lieta di presentare “Onde di terra” di Andrea Icardi. Dopo il fortunatissimo tour nella Granda e la presentazione al cinema Massimo di Torino, il fenomeno giunge in Valle Maira.

Un vero e proprio viaggio nel tempo che ci porta nelle Langhe degli anni Settanta, in un territorio segnato dal passaggio all'industrializzazione e dai cambiamenti sociali. Il film, prodotto dalla Siscom di Cervere, narra la storia di Fulvia, una giovane calabrese che, attraverso un matrimonio combinato, si trasferisce nelle Langhe per sposare Amedeo, un uomo che conosce solo attraverso le lettere. Una volta arrivata, scopre che la realtà è ben diversa da quanto immaginato. Il film offre uno spaccato autentico della vita rurale dell'epoca, trattando temi come l'identità e le tradizioni.

La colonna sonora originale è del saluzzese Enrico Sabena, che sarà presente per dialogare col pubblico al termine della proiezione. Ingresso € 7, ridotto € 5, con carta fedeltà € 4; i biglietti potranno essere acquistati alla biglietteria del cinema o prenotati inviando una mail a cineteatroiris.ops@gmail.com.