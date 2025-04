A Cuneo proiezione e dibattito del film "L'ultimo spettacolo"

Un cavallo con una tigre sulla schiena che traina un carretto con un orso incatenato sopra. Non è un film horror che narra di una futuristica chimera. È la messa in scena consapevole di una compagnia circense che punta allo stupore, alla paura, alla magia che può suscitare il dominio della fiera, l’animale esotico e libero che nelle favole è eroe, ma che nella realtà viene domato, redarguito, sminuito, ridicolizzato.

“L’ultimo spettacolo” è l’opera prima di Andrea Morabito, giornalista e regista LAV, che ha saputo raccontare in 70 minuti la storia della più grande liberazione di animali da un circo.

Il film verrà proiettato a Cuneo domani sera martedì 8 aprile presso il cinema Fiamma alle ore 20,30. Seguirà un dibattito con Alessio Morabito e Luisa Gastaldelli.

“L’ultimo spettacolo” narra di una liberazione, quella di 20 animali salvati dal Circo Martin, ma è anche la storia della tenacia dei volontari e attivisti della Sede LAV di Cagliari che per anni, nonostante il nulla di fatto ogni volta che veniva presentata una denuncia o una richiesta di controllo, hanno tenuto duro, fino alla svolta.

Un processo per maltrattamento di animali, durato dieci anni, che ha portato ad un risultato mai raggiunto prima: la condanna in via definitiva in Cassazione per Eusanio Martino e Adam Caroli, proprietari del Circo Martin. Un traguardo raggiunto anche grazie ad un pool di avvocate determinate: la loro tenacia ha contribuito a portare in salvo gli animali del Circo Martin e ad una sentenza che ha fatto giurisprudenza nel diritto animale.

La proiezione del film sarà anche l’occasione per parlare dell’attuale regolamento vigente in Italia. Infatti, la Legge-delega sullo spettacolo ha fissato il principio del "superamento dell'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti" da attuare entro il 18 agosto con un Decreto Legislativo del Governo. Abbiamo l’occasione di fermare tutto questo e aggiungerci agli oltre 50 Paesi di tutto il mondo che hanno già adottato norme simili.