Villaggi Straconi, dalle proposte commerciali ai villaggi della salute

Tra gli eventi più attesi della Stracôni ci sono sicuramente gli spazi fieristici che ogni anno registrano un record di visite non solo tra il popolo della Stracôni, ma tra tutti i cittadini di Cuneo e dei comuni limitrofi. Dalla scorsa edizione i Villaggi Stracôni sono diventati 2, ma quest’anno la proposta si è ampliata, con un nuovo punto di incontro per vivere un’esperienza di intrattenimento interattiva unica e incredibile.

Oltre all’ormai noto VILLAGGIO DI PROPOSTE, che offre un punto di incontro dove la popolazione può conoscere più da vicino l’eccellenza industriale, artigianale e commerciale della Granda, il richiestissimo VILLAGGIO SALUTE realizzato in collaborazione con il poliambulatorio Lilium Spazio Medico, a Cuneo, durante il fine settimana della Stracôni, sarà possibile prendere parte all’avventura interattiva 3D ASTRAL ROOM.

Perché visitare i VILLAGGI STRACÔNI? Perché nel tipico clima di gioia, allegria e spensieratezza Stracôni è possibile scoprire l’eccellenza e il benessere del territorio. Scopriamo meglio i diversi Villaggi.

Il VILLAGGIO DI PROPOSTE è il centro nevralgico della manifestazione. 48 spazi espositivi allestiti dagli sponsor Stracôni saranno vetrina dell’eccellenza industriale, artigianale e commerciale della Granda. La rassegna espositiva permette di conoscere da vicino le realtà imprenditoriali che fanno la differenza nella nostra provincia, scoprendo i prodotti e i servizi delle aziende locali alla ricerca di buone opportunità e nuove soluzioni per le esigenze dei clienti.

Il VILLAGGIO DI PROPOSTE è anche una ottima occasione per il pubblico per acquistare servizi e prodotti avvalendosi dei “prezzi fiera”. Il pubblico è sempre più interessato ad entrare in contatto con le realtà del territorio per questo il VILLAGGIO DI PROPOSTE è diventato un appuntamento immancabile del fine settimana novembrino targato Stracôni. Si tratta di una bella vetrina per le attività del territorio, che offrono prodotti e servizi di qualità e innovazione.

Il VILLAGGIO DI PROPOSTE è da sempre il segno di gratitudine che la Stracôni ha nei confronti dei propri sponsor, partner fondamentali che consentono, di anno in anno, di raggiungere gli obiettivi di solidarietà della rassegna.

All’interno del VILLAGGIO DI PROPOSTE è ospitata l’ISOLA DEL VOLONTARIATO, realizzata in collaborazione con la Banca di Caraglio e il Centro Servizi Volontariato di Cuneo. Quest’area fieristica darà l’opportunità alle Associazioni e le Cooperative del territorio di presentare i lavori che svolgono nelle proprie attività ordinarie ed i loro progetti per l’anno venturo.

Per il pubblico, l’ISOLA DEL VOLONTARIATO è un’opportunità unica per entrare in contatto con iniziative e progetti di promozione del territorio e le attività messe in atto per proteggere le fasce di popolazione più bisognose. L’ISOLA DEL VOLONTARIATO è il modo che Stracôni ha realizzato per rendere omaggio alla diffusa e vivace rete delle associazioni di volontariato del territorio, che svolgono un ruolo fondamentale nella promozione della solidarietà, della cultura, dell’ambiente, della salute e dello sport.

La Stracôni crede fortemente nel valore di fornire visibilità a queste associazioni per far conoscere le importanti attività, le nuove iniziative e i progetti che promuovono. L’ASTRAL ROOM è la grande novità dell’edizione Stracôni 2024. Si tratta di un’esperienza immersiva senza precedenti! L’esperienza è virtuale, ma le emozioni sono reali. Stracôni in collaborazione con LD Multimedia propone di diventare protagonista di un evento straordinario che farà vedere la città e il futuro con occhi diversi. La realtà virtuale è sorprendente. Il divertimento è assicurato.

L’avventura 3D farà scoprire nuove emozioni e prospettive. L’evento è gratuito, gli organizzatori consigliano di non lasciarsi scappare l’occasione di partecipare preiscrivendosi fin da subito per assicurarsi il posto. Grazie alla partnership con Il Girasole, inoltre, a tutti i partecipanti verrà offerto un caffè (un caffè omaggio per ogni due acquistati).

Maggiori informazioni e preiscrizioni saltacoda sono disponibili a questo link https://www.straconi.it/astralroom Il Villaggio di Proposte e l’Alstral Room in piazza Galimberti saranno aperti: venerdì 08 novembre dalle 17 alle 19, sabato 09 novembre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, domenica 10 novembre dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Il VILLAGGIO SALUTE è un nuovo format, avviato con successo lo scorso anno in collaborazione con Lilium Spazio Medico, in cui vengono presentati eventi e proposte attività legate al benessere psicofisico dedicate a chi ha a cuore il proprio benessere e la salute di tutta la famiglia. Anche quest’anno vi aspetta un ricco programma di appuntamenti, con i medici e professionisti di Lilium e del panorama nazionale, per parlare di alimentazione e movimento, prevenzione oncologica, diagnosi precoce, apprendimento e salute in ogni fase della vita. Non mancheranno inoltre momenti di spettacolo e intrattenimento, tra gli ospiti venerdì 8 sera ci sarà anche Andrea Paris, comico, mago, illusionista e prestigiAttore!

Il VILLAGGIO SALUTE è un’esperienza formativa e interattiva che vuole stimolare nuova consapevolezza sull’importanza della prevenzione attiva: uno stile di vita attento al raggiungimento e mantenimento di un buono stato di salute psicofisica, attraverso piccole attenzioni quotidiane. Benessere, salute e solidarietà sono i valori che caratterizzano la Stracôni fin dal suo esordio. Con il VILLAGGIO SALUTE si raggiunge l’obiettivo di trasmettere questi valori a tutta la popolazione e di promuovere uno stile di vita sano e consapevole. I Villaggi Stracôni sono ad ingresso libero.

Tutti gli eventi del Villaggio Salute sono gratuiti e accessibili fino ad esaurimento posti, si consiglia la prenotazione ai seguenti contatti: telefono 0171 693530, whatsapp 3807613891, mail eventi@spaziomedico-lilium.it sito: https://spaziomedico-lilium.it/straconi-2024/ Gli orari del Villaggio Salute sono: Venerdì 7.30 - 22.00 Sabato 8.00 - 22.00 Domenica 14.00 - 18.00