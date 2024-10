Il regista Stefano Moscone trasforma Serralunga in un set per due artisti londinesi [IL VIDEO]

Una linea sottile e frizzante unisce Londra e Serralunga: un tratto creativo che spazia nella musica e nel cinema e che ha visto trasformarsi il comune langarolo in un set. L'idea ha la firma del regista Stefano Moscone, che ha deciso di girare qui e a Torino il video degli artisti Nix Northwest e Xadi. "Sono rimasti folgorati dalla bellezza delle nostre terre e dall'incredibile ospitalità delle persone. Ho scelto di usare una poetica del contrasto - già presente in molti miei lavori - unendo in questo caso lo stile musicale Londinese, con i paesaggi mozzafiato delle Langhe e della capitale Sabauda. Un grazie speciale va a tutti quelli che ci hanno aiutato, e in particolare al comune di Serralunga d'Alba e al suo sindaco, Sergio Moscone".

Per il regista che è nato ad Alba e cresciuto a Serralunga, ma che sta trovando prospettive e crescita di carriera a Londra, tornare ha sempre un fascino particolare. "Si tratta di un posto magico dove ho i legami affettivi e familiari, ma per ora ci sono più possibilità lavorative all'estero soprattutto nel campo degli spot pubblicitari, ma nel futuro vedremo".

Stefano Moscone ha partecipato con il cortometraggio "Al termine della notte", nella categoria riservata alle pellicole pensate per i genitori nell'ultima edizione del Giffoni Film Festival.

Il video clip